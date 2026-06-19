La surrealista sanción a Moutet: más de 30.000 euros por decir palabrotas durante una entrevista

LA ATP se ha puesto seria y ha impuesto una sanción ejemplar para atajar las malas formas durante las entrevistas. El francés Corentin Moutet ha sido sancionado con una multa de 40.000 dólares (unos 34.700 euros) después de utilizar lenguaje inapropiado durante una entrevista en directo tras su victoria en primera ronda del torneo de Queen's.

El organismo que rige el tenis internacional, en un comunicado publicado este viernes, explicó que ha impuso al número 36 del mundo la máxima sanción posible por este tipo de infracciones después de que pronunciara hasta siete palabrotas durante una entrevista a pie de pista emitida en directo por la 'BBC'.

Moutet, durante un partido / EFE

La multa supone prácticamente la totalidad del premio económico que había obtenido en el torneo londinense, donde ingresó alrededor de 38.400 euros por alcanzar la segunda ronda, aunque el tenista francés ha presentado un recurso contra la sanción.

El incidente se produjo tras su triunfo ante su compatriota Giovanni Mpetshi Perricard en la que Moutet utilizó inicialmente una expresión malsonante para describir cómo se sintió cuando su rival salvó una bola de partido con un segundo saque de 228 kilómetros por hora. En concreto, el francés utilizó la palabra 'Fuck', en siete ocasiones.

Después de que la entrevistadora le pidiera que no repitiera esa palabra, el francés volvió a utilizarla hasta en 7 ocasiones más, lo que supone unos 5.000 euros por cada vez que pronununció la palabra. Ante su actitud, la entrevista tuvo que ser finalmente interrumpida y la presentadora de la BBC Clare Balding también tuvo que disculparse ante los espectadores por el lenguaje empleado por el jugador.

Moutet avanzó en Queen's hasta la ronda de octavos donde fue eliminado en dos cómodas mangas por el español Alejandro Davidovich (6-4, 6-3).