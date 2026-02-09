La surrealista queja de Medvedev: "Jugamos con pelotas que no son redondas"

Para Daniil Medvedev no hay partido que no sirva para dejar alguna de sus polémicas imágenes. El ruso se despidió en primera ronda del ATP 500 de Rotterdam ante el francés Ugo Humbert, dejando una protesta un tanto surrealista ante el supervisor del torneo.

Molesto por sus constantes fallos durante el primer set, Medvedev requirió la presencia a pista del supervisor para mostrarle su descontento con las pelotas con las que se estaba jugando el partido.

"¿Son redondas? ¿Estás seguro? Creo que deberíamos considerar no jugar con pelotas HEAD" le explicó de forma molesta el ruso, que siguió con lo suyo.

"Las pelotas HEAD no son redondas. Así que no deberíamos jugar con ellas. Nadie debería comprarlas. No deberíamos promocionar una pelota de tenis que no sea redonda" acabó por quejarse ante el asombro del supervisor, que poca explicación le pudo dar al respecto ante ello.

No quedó en ello el espectáculo del ruso, que durante el tercer set dejó ir varios golpes de raqueta contra el suelo e incluso una patada al estilo karateka contra la pared de la pista.

Un día más para Medvedev que sigue lejos del nivel que lo llevó a ganar el US Open y que le codeó con los mejores.

Más habitual ya por este tipo de actos que por sus victorias importantes.