¡Surrealista! Hacen un minuto de silencio en medio del partido de Jódar

Insólito lo sucedido este martes durante el partido de Rafa Jódar de octavos de final ante Learner Tien. Durante el segundo juego del partido, con 40-30 a favor del tenista estadounidense, el encuentro tuvo que detenerse por un hecho surrealista.

En el momento en el que Tien estaba dispuesto a sacar, pasaron por encima de la pista las Frecce Tricolori, los cazas de combate italianos que dejan una estela con los colores de la bandera nacional, en homenaje al fallecido Nicola Pietrangeli, muerto el pasado mes de diciembre de 2025.

Seguramente el homenaje se realizó aprovechando que en la pista central la acción estaba detenida después de que Casper Ruud terminara ya su partido ante Lorenzo Musetti, aunque ello obligó también a parar la acción en el resto de pistas, donde además se improvisó un minuto de silencio en memoria de Pietrangeli.

El italiano está considerado como uno de los mejores tenistas de la historia de Italia. Conquistó dos títulos de Roland Garros y fue capitán del equipo italiano de Copa Davis, logrando además la primera de las cuatro ensaladeras que posee el país.

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Sin duda, todo un emblema para el tenis y para Italia, que este martes se convirtió en protagonista inesperado del partido de Jódar.