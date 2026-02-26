La surrealista idea de Medvedev que cambiaría el tenis: "Jugar sin puntos"

Daniil Medvedev es de opiniones radicales. Para algunos puede tener razón y para otros no, pero mojarse lo hace y mucho. En esta ocasión, el tenista ruso ha propuesto una idea que revolucionaría totalmente el circuito ATP: "Esta es la única manera de hacer que el circuito sea más corto", justificó el moscovita antes que su discurso diera inicio.

La idea del ruso, que no es la primera vez que se escucha, es la de crear un circuito cerrado de cuatro Grand Slams y 11 Masters 1000, de manera que solo estos torneos sean lo que aporten puntos en el ranking ATP. Una ocurrencia prácticamente imposible de poner en práctica, ya que no se piensa en los tenistas que no acceden directamente a los torneos de dicho calibre.

"Sin embargo, esto nunca va a suceder, porque hay licencias y la ATP no va a tener el suficiente dinero como para comprarlas todas. Es el negocio. Ahora mismo, de la forma en la que está estructurada la ATP, esto nunca va a cambiar, al menos en esta época en la que estoy jugando", aseguró Medvedev, que él mismo catalogó de utópica su idea, que haría que los torneos de categoría 250 y 500 fueran voluntarios y no hubiera puntos en juego.

Evitar lesiones con menos torneos

Medvedev puso el ejemplo de Rune, que se rompió el tendón de Aquiles jugando un torneo de baja categoría para llegar a las ATP Finals. "Todo el mundo decía que quizás no tenía que jugar ese torneo, pero si quería jugar en Turín, tenía que hacerlo, aunque no sea un evento obligatorio. El año pasado yo jugué siete torneos seguidos. ¿Estaba obligado a hacerlo? No, pero jugué mal a principios de temporada, así que podía pescar 100 puntos por aquí, 200 puntos por allá. Si no hubiese puntos, la decisión sería más sencilla", afirmó.

A pesar de haber hecho un 2025 para el olvido, Medvedev ha empezado de mejor manera el año. El ruso tiene entre ceja y ceja regresar al top 10 mundial y está a un solo puesto de hacerlo. En Dubái está siendo el jugador más sólido y todavía no ha cedido ni un solo set para alcanzar las semifinales, donde se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime.