La súplica de Khachanov a Alcaraz: "Por favor"

Carlos Alcaraz superó un difícil reto en los cuartos de final de Doha. El español se vio las caras con Karen Khachanov, un jugador al que había ganado en todas las ocasiones. Sin embargo, el ruso fue un obstáculo duro, firmando su mejor set del año y venciendo al número uno en el tie-break. El murciano remontó el partido, principalmente por su gran físico, y el ruso se lo hizo saber en la red.

"¿Tú nunca te cansas?", preguntó Khachanov al murciano, luciendo una gran sonrisa y abrazando a su rival. El español respondió sonriendo con un "intento que no". Fue entonces cuando el ruso finalizó el diálogo haciéndole una petición al murciano: "Cánsate una vez, hombre", le dijo. Karen no fue capaz de aguantar el ritmo de Alcaraz en la última hora de encuentro.

Alcaraz, que ya está en semifinales de Doha, tendrá como rival al mejor amigo de Khachanov: Andrey Rublev. Otro ruso que se cruza por el camino del murciano y que viene en un estado de forma fantástico. De hecho, defiende título en Qatar, por lo que dará el máximo para llegar a la final y no perder puntos en el ranking. A diferencia de Karen, Rublev sí ha sido capaz de ganar a Carlos.

El torneo de Doha se relame ante la posibilidad de que Alcaraz y Sinner vuelvan a verse las caras en una final. Es lo esperado, pero este torneo está demostrando que la igualdad aumenta cuando se juega en sus condiciones. El español ha ganado en cuatro de las cinco ocasiones en las que se han cruzado, excepto en el Masters 1000 de Madrid del año 2024.