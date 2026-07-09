Suma y sigue para Badosa: ¡a las semifinales de Bastad!

Paula Badosa sigue adelante en el torneo de Bastad. A la española le costó cerrar el partido, pero acabó llevándose un competido duelo contra la estadounidense Varvara Lepchenko (7-5, 7-6) y sigue soñando con levantar de nuevo un título ATP. Todo esto con el US Open de fondo, su principal objetivo y el motivo por el que no ha descansado después de la gira de hierba.

La española volvió a tener buenos porcentajes de primer y segundo saque sobre la arcilla sueca. A pesar de la gran cantidad de dobles faltas que está cometiendo en el torneo (hoy 6), la solidez desde el fondo de pista está siendo una de sus grandes virtudes Lepchenko plantó cara, pero no estuvo a la altura en los puntos decisivos.

Paula Badosa, en el torneo de Bastad / X

El primer set fue muy igualado y se decidió cuando no quedaba nada para el tie-break. Ninguna de las tenistas había sido capaz de lograr una rotura a su favor, hasta que apareció Paula para conseguirlo en el mejor momento. En su primera oportunidad. La catalana cogía la delantera en el partido (7-5) y se veía cerca de las semifinales.

Aunque el duelo se decidió en dos sets, estuvieron una gran cantidad de tiempo en pista. Y esa es otra de las grandes noticias para Badosa: cómo está respondiendo el físico. El encuentro se alargó hasta las dos horas y media, ya que el último set fue frenético y se pasaron por todas las emociones en un solo juego; en el que Paula pudo cerrar el partido, pero no aprovechó ninguna de sus oportunidades.

¡14 'deuces' en un juego!

En otra manga igualada, Lepchenko sacaba para no perder el partido con 5-4 en contra. Badosa tuvo hasta ocho bolas de partido en el juego y no fue capaz de convertir ninguna. Fue un juego eterno, de hasta 14 'deuces'. Ni la española quería cerrar el partido, ni la estadounidense estaba haciendo lo suficiente para seguir viva en él. Todo acabó con un 5-5 doloroso para Paula.

Por suerte, la catalana pudo resarcirse en el tie-break del segundo set, donde cogió ventaja en un inicio y se aferró a esa diferencia hasta el final. En semifinales se enfrentará a la ganadora del duelo entre Sinja Kraus y Yulia Putintseva. En caso de ser la kazaja, Badosa goza de un enfrentamiento directo muy favorable a ella, con un balance de cuatro victorias y una sola derrota.