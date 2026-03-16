La suerte sonríe a Alcaraz en el sorteo de Miami; su debut contra Fonseca, lo más peligroso

Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el Masters 1000 de Miami. Una vez finalizada su andadura por Indian Wells, el murciano centra ahora su atención en la costa de Florida, donde tendrá un camino relativamente asequible hasta la final a pesar de tener uno de los debuts más duros de todos los favoritos.

El sorteo celebrado este lunes, con dos horas de retraso, ha deparado un camino para el murciano que arrancará con un duelo contra Fonseca o Marozsan en segunda ronda. Especialmente peligroso parece el más que probable enfrentamiento con el joven brasileño, que puede poner en apuros al murciano en el caso de tener un buen día. En tercera ronda esperaría Korda, Carabelli o Perricard, rivales más asequibles que serían la antesala a unos octavos de altura.

Alcaraz, en Indian Wells / Cc / Zuma Press / ContactoPhoto / Europa Press

Sería entonces cuando aparecería Khachanov o Darderi, dos rivales duros pero relativamente asequibles para Alcaraz. Más complicado sería su duelo de cuartos, contra Draper, Ruud, Fritz o Lehecka, mientras que en semifinales se encontraría con Musetti, De Miñaur o Bublik. La final estaría reservada para Sinner, Zverev o Ben Shelton. Buenas noticias para Alcaraz esquivar a tales rivales hasta la última ronda, aunque su camino será igualmente duro a pesar de partir como claro favorito. En el caso de Sinner, su camino se complicaría a partir de cuartos, donde aparecerían Mensik, Tiafoe, Zverev o Medvedev antes de la final.

Miami, tierra de oportunidades

Miami llega en el camino de Alcaraz después de un Indian Wells que acabó con dudas. A pesar de llegar en un estado de forma imparable, imbatible en este inicio de temporada, el murciano se vio sorprendido por Daniil Medvedev en semifinales sin apenas poder presentar batalla durante el duelo. Sin opciones de disputar la final del torneo contra Jannik Sinner, el italiano venció sin apuros a su rival ruso para recortar una buena cantidad de puntos que lo acercan peligrosamente hacia el número uno.

En la costa de Florida, ambos tenistas tienen una nueva prueba de fuego para disputarse la posición más alta del ranking. Defienden pocos o ningún punto en Miami; Alcaraz tocó fondo en el torneo justamente hace un año cuando sucumbió en su debut contra David Goffin, mientras que Sinner directamente ni participó por su sanción por dopaje. La última parada de esta primera gira de pista dura llega con muchos alicientes antes de poner la vista en la tierra batida, donde el murciano debe igualar o mejorar la actuación de su rival directo para no ver peligrar su posición como número uno.

El camino de Alcaraz en el ATP 500 de Doha

1R-Bye 2R-Fonseca/Marozsan 3R-Korda/Carabelli/Perricard 4R-Khachanov/Darderi CF-Draper/Fritz/Ruud/Lehecka SF-Musetti/De Miñaur/Bublik/Paul/Cobolli Final-Sinner/Zverev/Shelton

Sabalenka, por el lado de Rybakina

Duelos interesantes también los que ha deparado el sorteo del cuadro femenino en Miami. Aryna Sabalenka, flamante ganadora de Indian Wells, podría volver a verse las caras contra la nueva número dos del mundo, Elena Rybakina, que perdió en la final del último torneo contra la bielorrusa. Mucha expectación también por un posible duelo de la número uno contra Paolini en cuartos, mientras que en la otra parte del cuadro Iga Swiatek comparte zona con Andreeva, entre otras rivales peligrosas. Por su parte, Paula Badosa debutará contra una jugadora de la fase previa; en caso de ganar, se mediría a Jovic.