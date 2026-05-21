La suerte deja el peor camino posible para Djokovic en Roland Garros; muy plácido para Sinner

El sorteo del cuadro final de Roland Garros no ha podido ser más favorable para Jannik Sinner. El italiano, que parte como claro favorito para alzar el título, ha evitado a todos los demás favoritos, que irán por el mismo lado del 'bracket'. Parece muy difícil que el número uno del mundo no llegue a la final que se disputará en la Phillipe Chatrier.

Jannik debutará en primera ronda contra un invitado como Clement Tabur, jugador local. En segunda se vería las caras contra Juan Manuel Cerúndolo o Jacob Fearnley, dos jugadores muy asequibles para él. En tercera podría haber algo de espectáculo en la central si es Corentin Moutet el que llega vivo. Y es que el francés jugaría mucho con su público para hacerle el partido imposible.

Jannik Sinner, en la final del Mutua Madrid Open / Chema Moya

Una táctica que ya probó hace unos años y le permitió ganar el primer set por 6-2. También podría ser Martín Landaluce su rival en tercera ronda. El español llega con ilusión a la cita parisina y con la oportunidad de sumar una buena cantidad de puntos en el segundo Grand Slam del año. En octavos, Sinner se las vería con Arthur Rinderknech o Luciano Darderi (semifinalista en Roma).

Los posibles rivales en cuartos de final serían algo más duros, aunque son los más asequibles de los puestos altos del ranking. Ben Shelton, Alexander Bublik y Frances Tiafoe son los escenarios más probables, aunque ninguno de ellos está consiguiendo grandes resultados en tierra batida. Tampoco en semifinales tendría un reto extremadamente duro, con Auger-Aliassime o Medvedev como opciones más reales.

'Camino de la muerte' para Djokovic

Nada que ver con la suerte de Novak Djokovic, que tendrá un cuadro extremadamente duro para llegar a las rondas finales. Ya en primera ronda se las verá con el siempre incómodo Giovanni Mpetshi Perricard, que basa su juego en el servicio y contará con el apoyo del público galo. Aunque en tierra no es tan demoledor, no se trata de un inicio sencillo.

Aunque en segunda ronda tendría un rival asequible, como es Valentin Royer o un jugador de la 'qualy', en tercera se las vería con Joao Fonseca o Dino Prizmic. Dos jugadores que lideran la nueva generación de tenistas y se presentan como posibles 'tapados' para el torneo. De hecho, el croata venció a Nole en el Masters 1000 de Roma, el último torneo que ha disputado.

Novak Djokovic, preparado para la tierra de París / ATP Tour

En octavos de final aparece Casper Ruud en la ecuación. El noruego se presenta a Roland Garros en un gran momento de forma, después de alcanzar la final de Roma y dar buenas sensaciones frente a Jannik Sinner en la final. Sin duda, sería otro reto complicado para Nole, teniendo en cuenta que al jugador nórdico se le da bien la Phillipe Chatrier y aguanta partidos largos.

Sorprendentemente, si llegara a cuartos, los rivales no serían tan difíciles como en las rondas anteriores (Rublev, De Miñaur o Mensik) y en semifinales se cruzaría con Alexander Zverev o Rafa Jódar. Finalmente, después de un camino tan duro, la recompensa en la final sería Jannik Sinner. El serbio no ha tenido la suerte esperada para soñar con su Grand Slam número 25.