Subidón de Rafa Jódar: Así queda el ranking ATP tras su clasificación a cuartos de final de Roland Garros 2026

Rafa Jódar sigue batiendo récords y escalando posiciones en el ranking ATP. El talento de Leganés se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros en el segundo Grand Slam de su carrera. Una victoria que le da una cantidad de puntos muy importante.

En pocos meses, Jódar ha conseguido entrar en el top 100 y estar situado entre los 25 mejores tenistas del mundo. Ahora, tras las últimas victorias de Roland Garros, eleva todavía más su techo y amenaza a las grandes estrellas del tenis.

Rafa Jódar, durante el encuentro ante Carreño / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ahora, el madrileño se medirá al máximo favorito para hacerse con el título de Roland Garros, Alexander Zverev, en un duelo de grandes emociones.

Tras la eliminación de Alcaraz, Sinner y Djokovic, si Rafa Jódar es capaz de ganar a Zverev, sus posibilidades para alzarse con el título aumentarán de manera considerable.

Así queda el ranking ATP tras la victoria de Jódar en octavos de Roland Garros

Jannik Sinner (Italia): 13.500 puntos Carlos Alcaraz (España): 9.960 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.705 puntos Félix Auger-Aliassime (Canadá): 4.240 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 3.920 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.905 puntos Novak Djokovic (Serbia): 3.760 puntos Daniil Medvedev (Rusia): 3.760 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.720 puntos Alexander Bublik (Kazajistán): 2.930 puntos ________________________________________________________________ 21- Alejandro Davidovich Fokina (España): 1860 puntos 22- Rafa Jódar (España): 1849 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.