Steve Johnson, extenista de 36 años, destapa el plan de Alcaraz con su nuevo entrenador

Carlos Alcaraz se presentará en el Open de Australia 2026 con una novedad en el banquillo: Samuel López. La salida de Juan Carlos Ferrero —su arquitecto deportivo desde la adolescencia— abre una etapa observada con lupa, y ya hay voces que ponen nombre y apellidos al próximo gran movimiento del murciano.

El último en mojarse ha sido Steve Johnson. El extenista estadounidense, en ‘Eurosport’, se mostró convencido de que el actual número 1 del mundo no tardará en "fichar a alguien" para dirigir el proyecto a medio plazo. "Cien por cien que ficha a alguien", insistió, convencido de que lo de Melbourne con López será el punto de partida, no el final de la transición. Y, fiel a la lógica del entorno Alcaraz, mira hacia casa: "Mi instinto me dice que alguien como Carlos Moyá o David Ferrer, siguiendo con la temática española".

Alcaraz, posando junto a su familia / Getty Images

Johnson no pone el foco en la técnica "en esta etapa no hay mucho que cambiar" sino en la gestión. Para un número uno, la temporada es un carrusel de expectativas: cada torneo es un examen, cada derrota se magnifica y el ruido externo se cuela en la rutina. Ahí, sugiere, el gran reto está en ordenar el día a día, el estilo de vida y la presión que acompaña al líder del ranking.

En ese mapa, Ferrer aparece como un perfil de fiabilidad total, incluso sin el aval del gran titular: "Nunca ganó un Grand Slam ni fue el número uno, pero sabe lo que es estar entre los 10 mejores durante más de una década", recordó. El matiz no es menor: Ferrer, hoy capitán de España en Copa Davis, representa la cultura del trabajo y la regularidad, justo los intangibles que sostienen a los campeones cuando el cuerpo pide tregua.

David Ferrer, capitán español / RFET

La otra carta es Moyá, un técnico con experiencia en la élite y acostumbrado a convivir con el foco mediático que rodea a los mejores. En ambos casos, Johnson dibuja continuidad: entrenadores españoles, conocimiento del circuito y un idioma común que, en momentos de tensión, vale tanto como una corrección de empuñadura. Cuanto menos se mueva alrededor, más fácil es rendir cuando llega la hora de la verdad.

Samuel López estará en Australia

De momento, la foto es Samuel López y un inicio de 2026 que será termómetro inmediato. Australia, la gira estadounidense —Indian Wells y Miami— y la primavera europea marcan el calendario. Y ahí aparece el giro del análisis: Johnson tampoco descarta un regreso de Ferrero si los resultados no se ajustan al estándar Alcaraz.

"¿Volverá Juan Carlos para Madrid si no gana Australia, Indian Wells o Miami?", dejó caer, recordando la “visión increíble” que tuvo para detectar al talento con 13 o 14 años.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

Ferrero, además, no ha cerrado la puerta a volver. Por eso, más que una ruptura, el cambio puede leerse como un paréntesis: Alcaraz arranca con Samuel López, y en la retaguardia sobrevuelan dos nombres —Moyá y Ferrer— por si el proyecto necesita, de nuevo, una firma española al mando.

El mercado de banquillos ya se mueve, y la decisión, como siempre, la dictará la pista. En esa encrucijada, Alcaraz busca estabilidad sin perder su instinto competitivo.