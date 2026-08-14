Stephen Smith, experto en lesiones deportivas, lanza un serio aviso sobre Carlos Alcaraz: "Me sorprendería mucho verlo en el US Open"

El ansiado regreso de Alcaraz a las pistas sigue haciéndose de rogar. Ya se cumplen cinco meses desde la lesión en la muñeca del tenista de El Palmar, que le ha obligado a alejarse de las pistas. Sin una fecha clara en el calendario para su vuelta al circuito, la opción que más encajaría sería la del US Open, aunque no todos piensan lo mismo.

Ese es el caso de Stephen Smith, experto en lesiones deportivas, quien ha puesto en duda que el actual número dos del mundo esté listo para el último Grand Slam del año: "Me sorprendería mucho verlo en el US Open", sentenció Smith en una entrevista de Tennis365.

Carlos, que ya ha entrenado al aire libre, finalmente tomó la decisión de bajarse del Masters 1000 de Canadá y de Cincinnati. De este último torneo, Alcaraz era el defensor del título. Bajarse de estos torneos no es una práctica inusual entre los tenistas, ya que muchos optan por participar únicamente en los torneos más destacados, y con más razón si, como en el caso de Alcaraz, se están recuperando de una lesión.

Las condiciones del US Open no favorecerían a Alcaraz

Smith es el fundador y CEO de Kitman Labs, una compañía especializada en ciencia del deporte y prevención de lesiones. En esta entrevista ha explicado que, dadas las condiciones que caracterizan al Abierto de Estados Unidos, podría ser un error disputar este Grand Slam.

"Creo que el US Open reúne prácticamente todos los principales factores de riesgo para la salud de los atletas: el calor y la humedad extremos de Nueva York, la superficie más dura del circuito y los partidos al mejor de cinco sets, que pueden durar cuatro o cinco horas", señalaba Stephen.

"La pista dura ofrece el menor nivel de protección"

La valoración que hace el experto en lesiones de este torneo es que, concretamente, la superficie de pista dura ofrece el menor nivel de protección de todo el calendario de Grand Slams para una persona que arrastra "una lesión de tejidos blandos o de huesos".

Hasta el día de hoy, todo lo relacionado con la lesión de Alcaraz ha sido prácticamente un enigma. Tanto él como su equipo han sido extremadamente cuidadosos con todo lo relacionado con los tiempos de recuperación o la información que compartían.

Esperar un poco más es el consejo de Smith

Dada la prudencia y los pasos que han seguido desde el equipo del murciano, el experto en lesiones aconseja esperar un poco más: "Teniendo en cuenta la cautela con la que han actuado hasta ahora, me sorprendería mucho verlo en el US Open".

Y ha añadido: "Si se adopta un enfoque tan prudente y se procede con una recuperación gradual y progresiva, ¿por qué volver a exponer a un jugador a la situación más difícil que podría enfrentar en todo el año? ¿No sería mejor proceder paso a paso, aumentando la carga progresivamente?".

Con la hoja de ruta redefinida en cuanto a su participación en torneos, solo el tiempo dirá si veremos al gran 'Carlitos' de vuelta muy pronto o, por el contrario, habrá que esperar un poco más.