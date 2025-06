Stefanos Tsitsipas, muy crítico: "Ivanisevic nunca miente, no es mi padre"

El tenista griego, Stefanos Tsitsipas, está intentando reflotar su mala racha en el tenis, poniéndose bajo las órdenes de una exleyenda en este deporte, el croata, Goran Ivanisevic. El año pasado, se separó profesionalmente del que había sido su único entrenador, su padre Apostolos. Una dura decisión que el tenista tuvo que tomar tras ver que su relación se había convertido en únicamente negocios.

El que fuera entrenador de Novak Djokovic ahora lo es de Tsitsipas y confía en que su nuevo pupilo se sitúe en el "top 10". Tanto el griego como el croata han demostrado haber creado un vínculo muy fuerte y Stefanos confia plenamente en la preparación de su entrenador, que ahora preparan Wimbledon juntos. "Tiene mucha experiencia en hierba y muchas herramientas que pueden ayudarme a aplicar en mi juego", dijo sobre su colaboración con Ivanisevic para Wimbledon.

Tras dos años difíciles para el tenista, este confía en que su trabajo con Goran se vea reflejado en los próximos partidos. "Creo que nuestra colaboración va más allá de la hierba. Ambos aspiramos a grandes cosas en todas las superficies y estoy deseando aprender todo lo posible de él. Sé que no soy perfecto, pero él está aquí para apoyarme en este esfuerzo por mejorar y entender por qué las cosas no van tan bien y qué puedo hacer para solucionarlas. Así que estoy muy seguro de que el camino que estamos siguiendo en mi rutina diaria y en mi entrenamiento diario dará resultados en algún momento, pero no sé cuándo", comentó el tenista griego a SDNA.

UN PASO MÁS ALLÁ

Esta vinculación era algo nuevo para Tsitsipas, que siempre había estado acompañado de su padre a nivel profesional, pero su situación le reclamaba un paso más allá. "Tenía claro que, en estos momentos de mi carrera, necesitaba un entrenador que hubiera competido al más alto nivel y supiera exactamente qué pensamientos pasaban por mi cabeza. Pensaba que iba a ser complicado empezar a trabajar con él después de tantos años sin una voz externa en mi equipo, pero hemos sido muy honestos el uno con el otro. Estoy completamente abierto a las críticas, por muy duras que sean. Quiero escuchar todas las verdades que tenga que decirme, tengo la mente abierta para explorar mi juego", comentó el griego.

Jugador y técnico entrenando juntos / Twitter

ALEJADO DE SU PADRE A NIVEL PROFESIONAL

El griego ha confesado que su relación con Ivanisevic siempre ha sido muy sincera. "Goran nunca miente. Desde el primer día, me dijo las cosas tal y como las veía, no edulcoró nada el relato. No quiero a alguien que quiera complacerme, no me confunde, me da una información simple y no me agobia, tampoco hace que me enfade. "No es mi padre", añadía.

Además, el actual número 26 en el ranking, lamentaba no haber hecho un cambio antes. "Debería haberlo contratado tres o cuatro años, siento que he perdido el tiempo al seguir con los mismos métodos, no me he desarrollado como jugador".

ESTRÉS ACUMULADO

Stefanos, ha confesado haber pasado etapas de mucho estrés por culpa de todo lo que conlleva jugar a un nivel como el suyo. "No estaba en paz conmigo mismo, siempre persiguiendo cosas, y cuando terminas, sientes que no ha merecido la pena. Estar rodeado de gente que te exige demasiado y sentirte responsable no solo de ti mismo, sino también de los demás, crea una presión interna, un estrés interno que aumenta semana tras semana. "Sientes que estás luchando contra dos mundos a la vez"

Ahora, en su preparación para el All England Club, busca la mejor manera de focalizarse en sus objetivos. "No quiero que factores externos provoquen esas situaciones". "Así que tengo que concentrarme en mí mismo y no dejar que nada me distraiga". "Tengo que averiguar con Goran cómo puedo recuperar mi autoestima, reconocer mis errores, los patrones que me funcionan y cómo puedo aplicar con criterio algunas de mis mayores fortalezas a mi juego".