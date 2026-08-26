Sorteo del US Open 2026: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El US Open 2026, cuarto y último Grand Slam de la temporada, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida del esperado torneo estadounidense.

La fase principal de la presente edición del US Open se disputará del domingo 30 de agosto al domingo 13 de junio en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, recinto ubicado en el parque Flushing Meadows del Barrio de Queens, Nueva York. Los partidos de clasificación, además de los dobles mixtos, comenzaron a disputarse desde inicios de semana.

El último 'Major' del año volverá a reunir a las mejores raquetas del torneo, entre ellas Carlos Alcaraz. El vigente campeón del torneo ha escogido Estados Unidos como escenario de su regreso después de estar fuera del circuito desde el pasado mes de abril por culpa de su fatídica lesión de muñeca.

Alcaraz y Serena Williams sonríen durante el partido de octavos. / -

Si bien es cierto que su estado de forma actual tras tantos meses de inactividad es una incógnita, Alcaraz parte como uno de los grandes favoritos a conquistar al título, más aún tras la ausencia por lesión de su rival Jannik Sinner. También genera expectación la actuación de Rafa Jódar, que está cuajando una gran gira americana.

Rafa Jódar, en Cincinnati / Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa / Europa Press

¿A qué hora es el sorteo del US Open 2026?

El sorteo del cuadro principal del US Open 2026 este jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el sorteo del US Open 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del US Open 226 se podrá seguir en streaming son los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.

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