Sorteo de Roland Garros 2026 hoy: a qué hora y dónde ver por TV, en directo y online

Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y broche de la temporada de arcilla, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida del esperado torneo parisino.

La fase principal de la presente edición de Roland Garros se disputará del domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el pasado lunes 18 de mayo.

El segundo Grand Slam de la temporada volverá a reunir a las mejores raquetas del circuito, aunque el vigente campeón Carlos Alcaraz no podrá defender su condición de campeón por culpa de una lesión. La ausencia del número 2 del mundo, que tampoco llegará a Wimbledon, otorga a Jannik Sinner el papel de gran favorito.

Jannik Sinner hace historia en Roma / RICCARDO ANTIMIANI

Más allá del evidente favoritismo de Jannik Sinner y de la expectativa por el desempeño de Djokovic, uno de los nombres a tener en cuenta en la presente edición será el de Rafa Jodar, que afronta el sorteo como uno de los 32 cabezas de serie. El de Leganés afronta su segundo Grand Slam con la ambición de trasladar a la arcilla de París el nivel exhibido en Barcelona, Madrid y Roma.

Rafa Jódar se prepara para afrontar su próximo desafío en tierra batida / EFE

¿A qué hora es el sorteo de Roland Garros 2026?

El sorteo del cuadro principal de Roland Garros 2026 se celebrará hoy jueves 21 de mayo a partir de las 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Roland Garros 2026 desde España?

En España, el sorteo del cuadro principal de Roland 2026 se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport y HBO Max.

Otra opción alternativa para seguir la confección del cuadro en streaming son los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.

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