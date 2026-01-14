Sorteo Open de Australia 2026: horario y dónde ver por TV, online y en directo

El Open de Australia 2026, primer gran torneo de la temporada en el circuito profesional de tenis, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo de este jueves 15 de enero, tras el cual ha quedado definido el cuadro principal del primer 'Major' del año, ha terminado de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición del Open de Australia se disputará del domingo 18 de enero al domingo 1 de febrero en el Melbourne Park, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el pasado lunes 12 de enero.

El elenco de participantes del Open de Australia 2026 estará formado por las mejores raquetas de los circuitos ATP y WTA, aunque el torneo cuenta con algunas bajas significativas. Jack Draper en categoría y Qinwen Zheng en categoría femenina destacan como las ausencias de mayor peso en el primer 'Major' del año.

Jack Draper / AP

Carlos Alcaraz afronta el sorteo de este jueves como cabeza de serie, lo que le asegura no tener que cruzarse con Jannik Sinner hasta una hipotética final. El murciano, cuyo techo histórico en Australia se encuentra en los cuartos de final, llega decidido a arrebatarle el trono al italiano, campeón de las dos últimas ediciones.

¿A qué hora es el sorteo del Open de Australia 2026?

El sorteo del cuadro principal del Open de Australia 2026 se celebrará en la madrugada del miércoles 14 al jueves 15 de enero a partir de las 4:30 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo del Open de Australia 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del Open de Australia 2026 seguir gratis en streaming a través de la página web y de los canales oficiales de la competición

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Open de Australia 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.