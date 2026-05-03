Sorteo del Masters 1000 de Roma 2026: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El Masters 1000 de Roma 2026, una de las grandes citas de la temporada de arcilla y tradicional antesala de Roland Garros, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición del Masters 1000 de Roma se disputará del miércoles 6 al domingo 17 de mayo en el Foro Itálico de Roma, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el lunes 4 de mayo.

El torneo de la capital de Italia volverá a contar con un elenco excepcional de participantes, aunque el vigente campeón Carlos Alcaraz no podrá defender su condición de campeón por culpa de una lesión. La ausencia del número 2 del mundo, sumada a las dudas sobre la participación de Novak Djokovic, otorgan a Jannik Sinner el papel de gran favorito.

Jannik Sinner, gran favorito en el Masters 1000 de Roma / Chema Moya / EFE

Uno de los nombres a tener en cuenta a lo largo de la presente edición del Masters 1000 de Roma será el de Rafa Jódar, que afronta el sorteo como último cabeza de serie. El sorprendente rendimiento del de Leganés tanto en Barcelona como en Madrid le permite ahorrarse la primera ronda del torneo italiano.

Jannik Sinner y Rafa Jódar, saludándose en la red / Chema Moya

¿A qué hora es el sorteo del Masters 1000 de Roma 2026?

El sorteo del cuadro principal masculino del Masters 1000 de Roma 2026 se celebrará este lunes 4 de mayo a partir de las 10:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo del Masters 1000 de Roma 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Roma 2026 se podrá seguir en streaming a través de los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Masters 1000 de Roma 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.