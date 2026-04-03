Sorteo del Masters 1000 de Montecarlo 2026 hoy: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El Masters 1000 de Montecarlo 2026, primera gran cita de la esperada 'clay season', está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición del Masters 1000 de Montecarlo se disputará del domingo 5 al domingo 12 de abril en el Monte Carlo Country Club de la comuna francesa Roquebrune-Cap-Martin, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el sábado 4 de abril.

Como no podía ser de otra forma, el elenco de participantes del primer gran torneo de la temporada de tierra batida está compuesto por las mejores raquetas del circuito ATP. En el cuadro destaca la presencia de Carlos Alcaraz, que intentará conquistar su tercer título del año ante la habitual oposición de un Jannik Sinner que viene de completar un mes de marzo espectacular, mientras que Zverev, De Miñaur, Medvedev o Ruud entre otros también tendrán algo que decir.

Sinner, imparable en Miami / EFE

Carlos Alcaraz afronta el sorteo como primer cabeza de serie, lo que le asegura no tener que cruzarse con Jannik Sinner hasta una hipotética final. El murciano, campeón en 2025, llega decidido recuperar sensaciones tras sus últimas decepciones en Indian Wells y Miami y no perder el número 1 ante su gran rival, que ha recortado gran parte de la diferencia entre ambos en el último mes.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Masters de Montecarlo / Efe

¿A qué hora es el sorteo del Masters 1000 de Montecarlo 2026?

El sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se celebrará este viernes 3 de abril a partir de las 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo del Masters 1000 de Montecarlo 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá seguir por TV en Movistar+ y en streaming a través de Tennis TV.

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