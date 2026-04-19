Sorteo del Madrid Open 2026: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El Masters 1000 de Madrid 2026, una de las grandes citas de la temporada de arcilla, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición del Mutua Madrid Open se disputará del miércoles 22 de abril al domingo 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el lunes 20 de abril.

Año tras año, el Mutua Madrid Open acostumbra a reunir a un elenco de participantes excepcional, aunque en esta edición lamenta varias bajas sonadas. Entre ellas destaca la de Carlos Alcaraz, que anunció que no estaría presente en la Caja Mágica por culpa de una lesión de muñeca sufrida durante el Barcelona Open, pero también la de un Novak Djokovic cuya última participación en un torneo se remonta a Indian Wells.

Alcaraz en la rueda de prensa anunciando su baja del torneo / EFE

Sin Alcaraz y Djokovic, el actual número 1 del mundo Jannik Sinner se postula como gran favorito para conquistar el torneo. El de San Cándido ejercerá como cabeza de serie, con Zverev, Auger-Aliassime, De Miñaur o Musetti como principales adversarios.

Jannik Sinner, durante el torneo de Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

¿A qué hora es el sorteo del Madrid Open 2026?

El sorteo del cuadro principal masculino del Masters 1000 de Madrid 2026 se celebrará este lunes 20 de abril a partir de las 11:00 horas (CET). Antes se sorteará el cuadro femenino, con la ceremomia prevista para el domingo 19 de abril a las 18:30 horas (CET)

¿Dónde ver el sorteo del Madrid Open 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del Madrid Open 2026 se podrá seguir en streaming a través de los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.

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