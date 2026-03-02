Sorteo de Indian Wells 2026: horario y dónde ver por TV, en directo y online

Indian Wells 2026, primer Masters 1000 de la temporada en el circuito profesional de tenis, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los y las principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición de Indian Wells se disputará del miércoles 4 al domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, aunque la primeros partidos comenzaron a tener lugar desde el pasado domingo 1 de marzo.

Como no podía ser de otra manera, el elenco de participantes del primer Masters 1000 de la temporada estará formado por las mejores raquetas de los circuitos ATP y WTA. En el cuadro masculino destaca la presencia de Carlos Alcaraz, que intentará conquistar su tercer título del año ante la habitual oposición de un Jannik Sinner que quiere redimirse de su mal inicio, mientras que en categoría masculina destaca la presencia de una Paula Badosa que llega entre algodones.

Paula Badosa, en Brisbane / EFE

Carlos Alcaraz afronta el sorteo de esta noche como cabeza de serie, lo que le asegura no tener que cruzarse con Jannik Sinner hasta una hipotética final. El murciano, campeón en California en 2023 y 2024, llega decidido a quitarse la espinita de la edición anterior, mientras que el italiano cuenta con el aliciente de poder sumar 1000 puntos de cara a la carrera por el número 1 del ranking ATP.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números uno y dos del ránking mundial. / HAN MYUNG-GU / EFE

¿A qué hora es el sorteo de Indian Wells 2026?

El sorteo del cuadro principal de Indian Wells 2026 se celebrará en la madrugada de este lunes 2 al martes 3 de marzo a partir de las 00:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Indian Wells 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal de Indian Wells 2026 se podrá seguir por TV en Movistar+ y en streaming a través de Tennis TV y Tennis Channel.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Open de Australia 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.