Sorteo ATP Finals 2025: horario, tenistas clasificados y dónde ver por TV, online y en directo

Las ATP Finals 2025, broche de oro de la temporada en el circuito profesional de tenis, están a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo de este jueves 6 de noviembre, tras el cual los 8 participantes conocerán su camino a seguir hacia la final del Torneo de Maestros, terminará de pulir los últimos detalles del torneo.

La presente edición de las ATP Finals se disputará del domingo 9 al domingo 16 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín. El torneo se divide en la 'Round Robin', fase inicial en la que los participantes quedarán divididos en dos grupos, y en la fase eliminatoria, compuesta por las semifinales y la gran final.

Los tenistas que han certificado su presencia en el Torneo de Maestros son Carlos Alcaraz, Jannik Sinner Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz y Alex de Miñaur. La octava plaza será para Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, mientras que el noveno y el décimo clasificado del ranking ATP acudirán como reservas.

Felix Auger-Aliassime, durante la final del Masters 1000 de París contra Jannik Sinner. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner partirán como cabezas de sus respectivos grupos al ser los dos mejores clasificados en el ranking ATP. El resto de participantes se repartirán entre los dos grupos según decrete el sorteo del jueves.

¿A qué hora es el sorteo de las ATP Finals 2025?

El sorteo de las ATP Finals 2025 se celebrará este jueves 6 de noviembre en el Grattaciello Intesa Sanpaolo de Turín a partir de las 12:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de las ATP Finals 2025 desde España?

En España, el sorteo de las ATP Finals se podrá seguir online a través de los canales oficiales de la ATP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las ATP Finals 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.