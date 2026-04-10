Sorteo del ATP 500 de Barcelona 2026: horario y dónde ver por TV, en directo y online

El Barcelona Open Banc de Sabadell 2026, una de las citas más esperadas de la temporada de tierra batida, está a la vuelta de la esquina. La celebración del sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su camino hacia el título, terminará de atar los últimos cabos antes del esperado pistoletazo de salida de la competición.

La fase principal de la presente edición del Barcelona Open Banc de Sabadell se disputará del lunes 13 al domingo 19 de abril en el Reial Club de Tennis Barcelona, aunque los primeros partidos se celebrarán desde el sábado 11 de abril.

Como es habitual, el elenco de participantes del torneo de la Ciudad Condal está compuesto por algunas de las mejores raquetas del circuito ATP. En el cuadro destaca la presencia de Carlos Alcaraz, que intentará conquistar su tercer título del año -a la espera de lo que suceda en el Masters 1000 de Montecarlo- ante la oposición de Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Auger-Aliassime y Casper Ruud entre otros.

Musetti celebra ante Fritz / Associated Press/LaPresse

Carlos Alcaraz afronta el sorteo como primer cabeza de serie, lo que le asegura no tener que cruzarse con Musetti hasta una hipotética final. El murciano, finalista en 2025, aterriza en la Ciudad Condal decidido a quitarse la espinita de la edición anterior y seguir carburando de cara a Roland Garros, la gran cita sobre la arcilla.

¿A qué hora es el sorteo del ATP 500 de Barcelona 2026?

El sorteo del cuadro principal del ATP 500 de Barcelona 2026 se celebrará este sábado 11 de abril a partir de las 12:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo del ATP 500 de Barcelona 2026 desde España?

En España, el sorteo sorteo del cuadro principal del ATP 500 de Barcelona 2026 se podrá seguir en streaming a través de los diferentes canales oficiales de la ATP

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