Sorpresa en las WTA Finals: Swiatek, eliminada

Las WTA Finals llegan este jueves a la última ronda de la fase de grupos con las últimas dos finalistas por determinar. Entre las aspirantes, la mejor posicionada es la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien suma dos victorias en los dos encuentros previos. La número uno, se mide hoy a la vigente campeona, Coco Gauff, para certificar su pase.

Será en el segundo partido de la jornada, después del que enfrentará a partir de las 15.00 horas a Jasmine Paolini, quien tras dos derrotas no tiene ya opciones de clasificarse, contra la estadounidense Jessica Pegula.

El que quedó ya definido fue el grupo el grupo Serena Williams, que este miércoles afrontó su última jornada con sorpresa. La estadounidense Amanda Anisimova remontó su partido ante Iga Swiatek (6-7(3), 6-4 y 6-2) y se situó en las semifinales de las Finales WTA, con la polaca eliminada.

Cambio de escenario

Desde que Swiatek arrolló en la final de Wimbledon a Anisimova por un doble 6-0, todo ha cambiado en los duelos entre ambas. La estadounidense aprendió de aquello y en los siguientes cara a cara se ha llevado el triunfo. El primero, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y ahora, en Riad.

Anisimova, única debutante de las ocho protagonistas, ha logrado avanzar en el torneo y acompaña a la kazaja Elena Rybakina hacia las semifinales. Jugará la norteamericana contra la primera del otro grupo.

La estadounidense, con dos títulos en este 2025, en los WTA 1.000 de Doha y Pekín, y finalista de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, ha encontrado premio en la fe y su espíritu de lucha. Tras perder estrepitosamente en la primera jornada contra Rybakina (6-3 y 6-1), mantuvo el tipo ante su compatriota Madison Keys, a la que ganó en tres mangas (4-6, 6-3 y 6-2) para prolongar sus opciones.

No desperdició esta ocasión Anisimova y volvió a dar la vuelta al encuentro ante Swiatek, que por segundo año seguido se queda estancada en la fase de grupos de las Finales WTA.

La victoria es la décima que consigue la estadounidense contra una 'top ten' en este 2025. Ha conseguido ganar catorce de sus dieciséis últimos partidos y acumula ya 47 triunfos en lo que va de temporada.

Tras ganar a Madison Keys en su debut, fue superada por Rybakina, ante la que se hundió después de ganar el primer set (3-6, 6-1 y 6-0). Algo parecido le sucedió ante Anisimova. Tras imponerse en la primera manga, no fue capaz de frenar la mejoría de su rival y, especialmente en la tercera, tuvo un bajón definitivo.

Swiatek no perdía dos partidos seguidos en un torneo desde las Finales WTA de Guadalajara, hace cuatro años, en su debut en el evento de maestras.