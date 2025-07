Sorpresa mundial en el tenis: ¡Toni Nadal entrenará a Alexander Zverev!

Cuando parecía que iban a haber varios días de calma después de Wimbledon, el tenis no da ni un respiro. Este lunes se ha visto a Alexander Zverev entrenando en Mallorca en la Rafa Nadal Academy. La gran sorpresa es la persona que tenía al lado dándole indicaciones mientras entrenaba sobre la pista dura: Toni Nadal.

Según informan en 'Sky Sports Alemania', Toni Nadal será el nuevo entrenador de Alexander Zverev, mientras Rafa Nadal adoptará un rol de mentor en el equipo. De esta forma, el número tres del mundo dejaría de trabajar con su padre después de varios años y afrontaría una nueva etapa junto a la familia Nadal.

Zverev lleva un año desastroso, muy lejos del nivel que mostró en la anterior campaña y alejándose de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Recordemos que hace pocos meses, el germano estaba por encima de Alcaraz en el ranking, después de hacer una gran temporada y ganar varios títulos en distintas superficies. En 2025, la versión de 'Sascha' ha tenido un bajón considerable.

El gran varapalo fue en esta edición de Wimbledon, donde el germano no pasó de primera ronda tras caer ante el francés Arthur Rinderknech. Una derrota que ha hecho que se replantee su futuro, teniendo en cuenta que su principal objetivo es el de ganar un Grand Slam. Él mismo comentó hace unos días que confiaba en levantar un día un 'grande', ya que se veía con el nivel suficiente.

Sin embargo, la situación deportiva y personal de Zverev no es nada buena. Él mismo hizo saltar las alarmas tras unas palabras después de caer en Wimbledon. "He pasado por muchas dificultades en la vida, pero nunca había sentido este vacío. Simplemente, me falta alegría en lo que hago. No se trata necesariamente del tenis, es algo que siento también fuera del tenis", se sinceró.

Cuando gano, incluso en torneos como Stuttgart o Halle, no siento esa felicidad, esa motivación para seguir adelante. Simplemente no está ahí. Es la primera vez en mi vida que me pasa esto. Es algo que he estado sintiendo durante meses. Me siento muy, muy solo y no sé cómo solucionarlo. No tengo las respuestas en este momento", finalizó el alemán, que puso el debate sobre la salud mental sobre la mesa.

Su último buen papel

Su último buen papel fue en el Open de Australia de este año, cuando alcanzó la final contra Jannik Sinner, aunque no consiguió ganarle ni un solo set. Desde entonces, su desempeño ha sido muy bajo, sobre todo en las superficies naturales de hierba y tierra batida. En Roland Garros, el alemán se vio superado por Djokovic en cuartos de final.

"Mi padre es una persona muy inteligente, también ha sido jugador de tenis en la Unión Soviética por lo que entiende perfectamente qué se necesita de un entrenador. Sabe que su trabajo es clave, pero también es consciente de que necesito cierta libertad. Estoy muy agradecido de que nuestra relación siga siendo sólida", comentó Zverev a principios de año.