La sorprendente predicción sobre Alcaraz: "Ahora es quien me preocupa"

El debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open 2026 llega rodeado de una sensación poco habitual. El número uno del mundo aterriza en el Hard Rock Stadium para su estreno en la jornada del viernes por la noche, pero esta vez el ambiente no es el de dominio absoluto que suele acompañarle, sino uno marcado por ciertas dudas.

El murciano viene de un inicio de temporada espectacular, con los títulos en el Open de Australia y en Doha, pero su reciente derrota ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells ha abierto un pequeño debate sobre su estado físico.

En ese partido, por momentos, se pudo ver a un Alcaraz menos explosivo de lo habitual, algo que no ha pasado desapercibido para analistas y especialistas del circuito.

Carlos Alcaraz y Joao Fonseca / ATP Tour

Uno de los que ha puesto el foco en este aspecto ha sido el periodista francés Benoit Maylin, que en declaraciones a Winamax lanzó una reflexión que ha generado bastante ruido en el entorno del tenis.

“Hace dos semanas estaba concentrado en Sinner, porque cualquier cosa que no fuera una final en Indian Wells habría sido intrigante. Pero ahora, antes de Miami, es Alcaraz quien me preocupa”, explicó.

El periodista fue más allá al señalar que, por primera vez, percibió signos de fatiga en el español durante su derrota ante Medvedev. “Nunca lo había visto flaquear después de un intercambio, por muy intenso que fuera. Y contra Medvedev se le vio cansado. ¿Lo está? ¿Necesita descanso?”, se preguntó.

INCÓGNITA EN MIAMI

Para Maylin, el contexto de los últimos meses también influye en esta situación. El nivel de exigencia al que se ha sometido Alcaraz, con una carga competitiva muy elevada, podría empezar a pasar factura.

“Después de su derrota inicial en Miami el año pasado, construyó algo enorme. Nueve títulos, 76 partidos, 71 victorias, sin contar exhibiciones, la ruptura con Ferrero y la presión constante de un genio que ya no puede permitirse perder”, analizó.

Además, el periodista advirtió sobre un factor clave en el torneo de Florida. “La humedad de Miami es lo último que necesita un jugador fatigado”, apuntó, dejando entrever que las condiciones podrían jugar un papel importante en su rendimiento.

Incluso fue más allá al abrir la puerta a un escenario poco habitual para el número uno del mundo. “No me sorprendería una eliminación temprana”, afirmó.

Unas palabras que contrastan con la trayectoria reciente de Alcaraz, pero que reflejan cómo ha cambiado ligeramente la percepción tras su tropiezo en Indian Wells. Ahora, en Miami, el español tendrá la oportunidad de despejar dudas y demostrar que sigue siendo el gran dominador del circuito.