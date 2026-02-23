La sorprendente clave de Alcaraz para ser imbatible: "Soy un camaleón"

Carlos Alcaraz volvió a demostrar en Doha que desde su gran cambio el pasado año tras la eliminación en el Masters 1000 de Miami es un tenista practicamente imbatible.

De hecho, en este 2026 es tal que así porque el tenista murciano ha contado por victoria sus doce partidos de este año. Los títulos en el Open de Australia y en Doha evidencian que la figura del número uno del mundo es ya sin duda una de las mejores de toda la historia.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

Y para explicar su gran momento, el propio Alcaraz se defiinió tras la victoria como un "camaleón" para dar a entender su capacidad de adaptación en todas las pistas y todos los territorios del mundo. Son ya catorce países que han visto triunfar al tenista murciano en cuatro continentes diferentes, dando buena prueba de ser el tenista total.

"En el tenis solo tienes un torneo en cada lugar; vas viajando, moviéndote, viviendo experiencias y situaciones completamente distintas. Estoy muy contento de poder adaptarme a cualquier circunstancia, de poder jugar bien en cualquier condición. No sé si me dejo algún continente o cultura, pero si me dejo alguno, ya iré" explicó el tenista español a los medios presentes en Doha (As y Marca) tras su victoria en la final ante Fils.

9 DE 13

Para constatar todo ello solo hace falta ver sus resultados en los últimos once meses, donde ha conseguido levantar el trofeo en diez de los últimos trece torneos que ha disputado. En otros dos (Barcelona, Wimbledon y las ATP Finals) ha conseguido llegar hasta la final y solo en el Masters 1000 de París cayó antes de las rondas finales.

Unos resultados que lo han llevado a lo más alto del ranking sin capacidad de respuesta de su gran perseguidor, un Jannik Sinner que además ha tenido un inicio de 2026 complicado.

"Al final, trabajamos para esto: para ganar títulos, para estar en lo más alto. Esa es la ambición que tengo. Y, evidentemente, ganar nueve de los últimos 13 demuestra la consistencia que estoy teniendo. Y, sobre todo, verme conseguir mis objetivos es lo que más feliz me pone, de lo que más orgulloso estoy" explicó sobre ello Alcaraz que ahora descansara una semana en casa antes de poner el foco en la doble cita de Indian Wells y Miami como próximo objetivo.

UN JUGADOR IMBATIBLE

Los números cosechados hasta el momento empiezan a ser tan extraordinarios que ponen como un reto total el poder vencer al murciano. Ser el primero en hacerlo en este año es ya el gran sueño de todos en el circuito a la vez que el propio Alcaraz se ve cada vez con más confianza para poder seguir con su racha triunfal.

Alcaraz jugará la final en Doha / EFE

Una racha que hace ver su figura casi como imbatible. "Puede ser que una gran parte de mis rivales me vea así. Supongo que hay otros que no me ven de esa manera, sino como un objetivo claro y una motivación en sus entrenamientos. Pienso que el grado de madurez que hemos alcanzado en pista —y también fuera de ella— es muy bueno. Mentalmente, estoy dando pasos adelante" explicó el murciano en sus declaraciones dando buena prueba de ello.

En el desierto californiano el mundo del tenis volverá a poner el foco en el murciano que ya sabe lo que es levantar el título. También en Miami donde cerrará el círculo de un año para la historia.