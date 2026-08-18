La solución de Rafa Jódar a sus 'cordones malditos' en Cincinnati

El joven tenista español Rafa Jódar, actual número 11 del mundo, generó una imagen muy comentada en el Masters 1000 de Cincinnati cargada de humor. Antes de su partido de tercera ronda ante Alejandro Tabilo, apareció en la pista con una bolsa transparente repleta de zapatillas.

De esta manera tan surrealista, Jódar pone una solución práctica tras la polémica que vivió en su partido anterior ante Shapovalov, por culpa de sus "cordones malditos".

El madrileño arrastra desde hace varios torneos de la gira norteamericana un problema recurrente. A Jódar se le rompen los cordones de las zapatillas durante los partidos, algo que ya le había ocurrido en Washington y Montreal, y que volvió a pasar en Cincinnati.

La polémica con Denis Shapovalov

Esta situación le generó problemas en el encuentro que ganó ante Denis Shapovalov. En la segunda ronda de Cincinnati, Jódar se enfrentó al canadiense. En el partido, que fue digno de espectáculo, el español cerró el encuentro con un 7-5, 4-6 y 7-5 tras remontar en el tercer set y salvar dos bolas de partido.

Durante el encuentro se le rompieron los cordones en dos ocasiones. La segunda interrupción llegó en un momento clave, cuando estaba teniendo lugar el tercer set, y Jódar tuvo que detener el juego durante más de un minuto, sentarse en el banquillo y pedir ayuda a su padre para arreglar o cambiar el calzado.

Shapovalov se enfadó y se quejó al juez de silla, ya que consideraba que el español estaba "enfriando" el partido en un momento crítico. Le recriminó incluso que aprovechaba las pausas para beber agua.

Al final del partido, en el saludo de la red, el canadiense volvió a echárselo en cara. La conversación terminó con un choque de manos, pero la tensión se palpaba en el ambiente.

Jódar restó importancia a la polémica en rueda de prensa, diciendo que "es una situación que no puedo controlar, sinceramente". Para continuar añadiendo: "Se me rompieron los cordones y necesité tiempo para preparar unos nuevos. Intentaré tener unos cordones preparados o más zapatillas para el próximo partido y así reducir el tiempo de parón", prometió Jódar tras la tensión vivida con Shapovalov. Y así lo cumplió.

La solución de Jódar

Dos días después, ante Tabilo, el madrileño se tomó su promesa al pie de la letra. La precaución se la tomó en serio y, con un toque de humor, llevó varios pares de zapatillas nuevas en una bolsa transparente.

Aunque en esta ocasión, por ser precavido, no las necesitó y ganó cómodamente el encuentro por 6-2, 6-1. A pesar de ello, la imagen se convirtió en una de las más comentadas del día y de esta manera zanjó de forma rápida la polémica de los cordones.

Rotura por fricción

Ahora bien, ¿por qué se le rompen los cordones? El motivo que origina esta rotura de cordones podría ser la fricción que genera su forma particular de deslizarse en la pista.

Cuando alcanza pelotas que le quedan más lejos, arrastra la parte interior del pie y, por consecuencia, la zapatilla contra el suelo. Eso produce un desgaste continuo que mancha la zapatilla de pintura de la pista y, en consecuencia, también los cordones. No es una trampa ni un corte intencional.