Un sólido Sinner arrolla a De Miñaur y se mete en la final

Jannik Sinner, vigente campeón de las Nitto ATP Finals, defenderá su título en Turín tras sacar billete a la final con una impecable victoria sobre un Alex de Miñaur que fue de menos a más, ahogado por el dominino de su rival (7-5, 6-2).

Con pleno de triunfos en la fase de grupos y la sólida victoria en semifinales, el de San Candido accedió a su tercera final consecutiva en Turín, después de perder la de 2023 contra Novak Djokovic y ganar la de 2024 contra Taylor Fritz.

El italiano, que acabará el año como número 2 del ranking tras ser superado por Carlos Alcaraz, se mostró implacable y se congració con su público que tendrá en la final a un representante italiano. Una pequeña recompensa después de anunciar que este año no defenderá en Bolonia el título de la Copa Davis con Italia.

Aficionados animan a Sinner en TUrín / AP

De Miñaur entró en el partido concentrado y sabedor de que iba a necesitar de su mejor versión para plantar cara a Sinner, aunque el balance entre ambos le iba en contra con un 12-0 para Sinner en los duelos directos entre ambos. Curiosamente, la primera vez que se vieron las caras fue en unas finals, aunque entonces ambos empezaban a despuntar y se medían en las Next Gen ATP Finals de 2019. Seis años después se volvían a medir, esta vez en las Finals de los 'mayores'.

Pese a la notable desventaja, De Miñaur consiguió mantener la igualdad en el marcador durante los primeros juegos. Hasta el undécimo. Cuando se esperaba ya un 'tie-break', Sinner se puso el mono de trabajo y tras un par de iguales consiguió el primer break del partido para cerrar el primer set al servicio.

Sin rival

Empujado por esa dinámica del primer set, Sinner empezó con fuerza en la segunda manga, haciéndose ya con el break en el primer juego. Un golpe duro del que necesitaba recuperarse rápido el australiano, que apenas pudo hacer un punto con su saque. Lo intentó pero el italiano estaba ya en modo martillo y firmó un doble break para ponerse 3-0 arriba y encarrilar su pase a la final.

En ese momento, apoyado por un público entregado, Sinner deleitó a los aficionados del Inalpi Arena con un recital de golpes contra los que poco pudo hacer de Miñaur. Se resistió el australiano como pudo y llegó a levantar una bola de break en el quinto juego, jugándosela con un 'ace'. Salvó también la segunda tras un largo peloteo y finalmente, tras seis minutos de pelea consiguió sumar su primer punto y llevarse el aplauso del público que reconoció el esfuerzo.

Crecido, De Miñaur consiguió robarle dos puntos al resto a Sinner que cortó la racha con un saque directo pero la batalla no estaba acabada. El 'aussie' se desesperaba cada vez que no acertaba un golpe pero consiguió poner contra las cuerdas a su oponente por primera vez en mucho tiempo. Tras ocho minutos, el vigente campeón salvó la situación para sumar el 5-1 y ponerse al resto. Necesitó un par de juegos más el italiano para cerrar con 7-5 y 6-2 y ampliar su racha a 18 sets ganados de forma consecutiva en este torneo.

Sinner se medirá por el título al campeón del partido entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime que se medirán en este mismo escenario en el último turno, no antes de las 20.30 horas.