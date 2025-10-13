¿Cuándo empieza el Six Kings Slam 2025? Fechas, horarios y dónde ver por TV y en directo desde España

El Six Kings Slam se encuentra a las puertas del inicio de su segunda edición. A lo largo de los próximos días, las grandes figuras del circuito profesional se darán cita en Arabia Saudí con el objetivo de conquistar el título y llevarse el millonario botín que le corresponde al ganador.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, los mayores reclamos de la presente edición, son los únicos nombres que repiten respecto al elenco anterior, mientras que Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas toman el relevo de Rafa Nadal, Daniil Medvedev y Holger Rune.

El formato de la competición no presenta ningún cambio llamativo respecto a la edición anterior. En el primer día de competición se disputarán los cuartos de final, ronda en la que sólo saldrán a escena 4 de los 6 participantes. Al día siguiente, los dos ganadores medirán sus fuerzas en semifinales ante Alcaraz y Djokovic y, tras una jornada de descanso, se celebrará el partido por el tercer puesto y la gran final.

¿Cuándo empieza el Six Kings Slam 2025?

El Six Kings Slam 2025 abrirá el telón este miércoles 15 de octubre con la disputa de los cuartos de final, ronda en la que saldrán a escena Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

El torneo de los 'seis reyes' se extenderá hasta el próximo sábado 18 de octubre, momento en el que tendrán lugar el partido por el tercer puesto y la gran final.

¿A qué hora se juegan los partidos del Six Kings Slam 2025?

Miércoles 15 de octubre Fritz vs Zverev: 18:30 horas (CET)

Sinner vs Tsitsipas: A continuación Jueves 16 de octubre Alcaraz vs Fritz o Zverev: 14:00 horas (CET)

Djokovic vs Sinner o Tsitsipas: A continuación Sábado 18 de octubre Tercer y cuarto puesto: 14:00 horas (CET)

Final: A continuación

¿Dónde ver por TV y online el Six Kings Slam 2025 en España?

En España, todos los partidos que conforman el Six Kings Slam 2025 se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Six Kings Slam 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y el mejor resumen de la jornada.