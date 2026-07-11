Sinner - Zverev: horario y dónde ver la final de Wimbledon 2026 por TV y en directo

Wimbledon 2026 se prepara para conocer a su nuevo campeón en categoría masculina. Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos mejores tenistas del circuito con permiso del lesionado Carlos Alcaraz, se dan cita en el All England Club de Londres este domingo 12 de julio para medir sus fuerzas en el tercer Grand Slam de la temporada.

Después de eliminar al incombustible Novak Djokovic en semifinales por un triple 6-4, Sinner se encuentra a un solo paso de revalidar el título conseguido en la edición anterior. A pesar de tratarse del número 1 destacado del ranking ATP, el de San Cándido ve en el partido de este domingo la oportunidad de quitarse la espinita en un 'Grande' tras la derrota en semifinales del Open de Australia y la debacle en Roland Garros por culpa de un golpe de calor.

El último obstáculo entre Sinner y la gloria será Alexander Zverev, que viene de poner fin al 'Fery Tale' del ídolo local Arthur Fery. El aleman, reciente campeón de Roland Garros, afronta una nueva final sin nada que perder tras haber estrenado su casillero de victorias en Grand Slams.

Zverev, rival de Sinner en la final de Wimbledon 2026 / Europa Press

¿A qué hora juega Sinner contra Zverev la final de Wimbledon 2026?

Jannik Sinner se enfrentará a Alexander Zverev en la final de Wimbledon este domingo 12 de julio a partir de las 17:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

La final de Wimbledon 2026 se podrá seguir en directo desde España a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico y ha retransmitido todas las rondas anteriores a través del paquete Movistar Plus+ Deportes.

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