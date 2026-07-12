Sinner y Zverev, una final por mucho más que Wimbledon

Jannik Sinner y Alexander Zverev lucharán este domingo (17:00 horas) sobre la hierba de la central del All England Club en busca de levantar el ansiado y prestigioso título de Wimbledon. En el que será su duelo número quince en sus carreras, los dos dominadores del circuito actual con la baja de Alcaraz se medirán por primera vez sobre la superficie en busca de un título que puede marcar mucho.

La reivindicación de Sinner, que busca defender su corona conseguida el año pasado, se mide a la confianza y al escenario perfecto para que Zverev de el golpe definitivo para demostrar su capacidad para competir tanto con el italiano como con Alcaraz, de quien ha sabido aprovechar a las mil maravillas su ausencia por la lesión.

Número dos del mundo ya tras conseguir el billete para la gran final, el tenista alemán tiene claro que haber conseguido ganar en Roland Garros le abre las puertas a soltarse en busca de un nuevo título. "En cuanto ganas un Grand Slam ya sabes cómo hacerlo y sientes que puedes repetirlo", dijo el alemán tras su victoria de semifinales ante Fery.

Por su parte, Jannik Sinner llega con otro panorama muy distinto a la final. Lo sucedido en París con su eliminación sonada hace que el título de Wimbledon se convierta en casi una obligación para no quedarse sin títulos de Grand Slam durante la baja de su gran rival, a la vez que una oportunidad para reducir la distancia en títulos que es de 7-4 favorable a Carlitos ahora mismo.

Alexander Zverev, durante el torneo de Wimbledon / EUROPA PRESS

A juzgar por los precedentes, el panorama no es nada esperanzador para Zverev, que suma nueve derrotas consecutivas ante el italiano (10-4 total), las cuatro últimas en este mismo 2026, donde no ha sido capaz de sumar ningún solo set en ellas.

Pese a todo, el título de Roland Garros de Zverev es un argumento sobradamente sólido como para dejar atrás todo ello y poner toda la presión en el lado de un Sinner que bien sabe que la confianza actual del alemán deja en anécdota antes del inicio todo su bagaje particular.

Jannik Sinner, en Wimbledon / EUROPA PRESS

Para el italiano será la séptima final de Grand Slam, segunda en Wimbledon, en busca de su quinto título, segundo en la hierba londinense. Para el alemán, será la quinta final en busca de su segundo título, primera en todos casos en el Grand Slam británico.

Oportunidades y obligaciones en ambos casos, Wimbledon determinará un campeón que puede marcar mucho más que eso en el panorama del tenis actual. La dominación multiplicada de Sinner o la rebelión final de Zverev. De menos a más en el torneo en ambos casos, los dos grandes favoritos al torneo buscarán culminar un triunfo de mucho valor.