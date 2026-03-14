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TENIS
Sinner - Zverev en directo: Semifinales de Indian Wells en vivo hoy
Sigue en directo la primera semifinal de Indian Wells entre Jannik Sinner y Alexander Zverev
Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev de semifinales de Indian Wells 2026.
ZVEREV 2 - 5 SINNER | 1er SET
Pues lo que hay que ver.... Después de un gran inicio de Zverev, Sinner hace doble break en un visto y no visto y encamina el primer parcial.
Lo poco que necesita Sinner para dinamitar el partido. Eso sí, el alemán ha cometido más errores que al inicio y eso ante Sinner, es mortal.
ZVEREV 2 - 4 SINNER | 1er SET
Sin complicaciones Sinner confirma el break. No le ha dado de nuevo opción a un Zverev que empieza a desesperar ya
ZVEREV 2 - 3 SINNER | 1er SET
¡Hachazo de Sinner!
Aprovecha el italiano algunos fallos de Zverev y no perdona a la primera que puede para poner el marcador a su favor. Que poco necesita Sinner...
ZVEREV 2 - 2 SINNER | 1er SET
Responde Sinner nuevamente con el saque. Esta vez sí que fue en blanco. No hay opción para los restos.
ZVEREV 2 - 1 SINNER | 1er SET
Espectacular Zverev. Como está sacando el alemán que vuelve a ganar en blanco el juego.
Ni media opción le ha dado a Sinner en estos primeros juegos. Si el nivel es este de Zverev que se prepare Sinner... Madre Mía
ZVEREV 1 - 1 SINNER | 1er SET
Responde Sinner con un primer turno de servicio también impecable. Solo un error de derecha del italiano le privó de hacerlo en blanco.
Inicio como se esperaba. Igualdad máxima
ZVEREV 1 - 0 SINNER | 1er SET
Arranca impecable Zverev al saque. En blanco con cuatro primeros muy buenos
TEMPERATURA EXTREMA
33 grados marca el termometro en Indian Wells. Calor sofocante para vivir este gran partido.
Sacará Zverev de inicio
CAMINOS INTRATABLES
A la cita de hoy llegan ambos tenistas después de superar sin problemas sus rondas anteriores.
Sinner dejó en cuartos al joven Tien por un muy contundente 6-1 y 6-2.
Por su parte, Zverev hizo lo propio ante Fils por 6-2 y 6-3.
TERRITORIO DESCONOCIDO
En busca de la final, tanto Sinner como Zverev quieren coronarse por primera vez en Indian Wells.
Para Sinner, es el único gran torneo de pista dura que falta en sus vitrinas.
Para Zverev, uno de los pocos Masters 1000 que le quedan por alzar.
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