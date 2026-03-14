Sinner - Zverev en directo: Semifinales de Indian Wells en vivo hoy

ZVEREV 2 - 5 SINNER | 1er SET

Pues lo que hay que ver.... Después de un gran inicio de Zverev, Sinner hace doble break en un visto y no visto y encamina el primer parcial.

Lo poco que necesita Sinner para dinamitar el partido. Eso sí, el alemán ha cometido más errores que al inicio y eso ante Sinner, es mortal.