Sinner - Zverev en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

Jannik Sinner, en el Masters 1000 de Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

SINNER - ZVEREV

Por tercer Masters 1000 consecutivo, Sinner y Zverev se encuentran en semifinales.

En Indian Wells y Miami, el italiano salió vencedor y se acabó llevando el título. En busca del torneo en su ciudad de residencia, el italiano quiere volver a imponer su ley y alcanzar otra final.