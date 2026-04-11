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Sinner - Zverev en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

Sigue la primera semifinal del torneo de Montecarlo entre Sinner y Zverev

Jannik Sinner, durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime en Montecarlo

Jannik Sinner, durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime en Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo de la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Semifinal Masters 1000 Montecarlo
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