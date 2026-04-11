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Sinner - Zverev en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy
Sigue la primera semifinal del torneo de Montecarlo entre Sinner y Zverev
Última hora y resultado en vivo de la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.
SINNER - ZVEREV
Por tercer Masters 1000 consecutivo, Sinner y Zverev se encuentran en semifinales.
En Indian Wells y Miami, el italiano salió vencedor y se acabó llevando el título. En busca del torneo en su ciudad de residencia, el italiano quiere volver a imponer su ley y alcanzar otra final.
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