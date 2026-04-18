Sinner vuelve a entrenar y abre la esperanza a Madrid

Jannik Sinner publicó un vídeo en redes sociales que invita al optimismo para el Mutua Madrid Open. El italiano, junto al mensaje "El trabajo no para", sigue mejorando y perfeccionando su juego sobre la tierra batida. En Montecarlo demostró que su nivel en arcilla ha mejorado en gran medida, venciendo en la gran final a Carlos Alcaraz.

El italiano es la única esperanza de Madrid de tener al menos a uno de los nombres más mediáticos del circuito. Cabe recordar que este viernes se bajaron tanto Novak Djokovic como Carlos Alcaraz. Unas ausencias que va a acusar mucho el torneo, desde el punto de vista económico y tenístico. Es por eso que ver al número uno del mundo fresco y entrenando es una buena señal.

"Me voy a tomar unos 2-3 días libres, y luego decidiré con mi equipo si vamos a Madrid o no", comentó tras ganar en territorio monegasco. Ese plazo ya finalizó hace unos días. Aunque todavía no se sepa si jugará, lo que sí está confirmado es que viajará este mismo sábado a la capital española para los Premios Laureus, que se celebran el próximo lunes y en los que está nominado a 'Deportista del Año'.

El italiano volverá a competir, aunque fuera de las pistas, con Carlos Alcaraz para hacerse con el premio, aunque el murciano parte como claro favorito tras conquistar Roland Garros y el US Open y acabar como número uno del mundo el año pasado. Los otros nominados para el premio son Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez y Tadej Pogacar.

Jannik Sinner, durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime en Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

Sinner asaltó el número uno del mundo tras ganar en Montecarlo, lugar en el que suele entrenar en su día a día. De esta forma, el transalpino recupera un trono que perdió hace unos meses y afronta lo que queda de gira de tierra con las ganas de devolverle el golpe a Alcaraz por el Roland Garros del año pasado. Tuvo tres oportunidades de tocar el cielo en París, pero una increíble remontada del español se lo impidió.

Todo hace indicar que Jannik estará en lo alto de la clasificación hasta, al menos, el final de Wimbledon. Y con más motivo si participa en el Mutua Madrid Open. El año pasado, el italiano no fue por la sanción por dopaje. Es decir, que cualquier victoria le haría sumar puntos en el casillero. En la gira de Alcaraz por excelencia, es Jannik el que está destacando.