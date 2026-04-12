Sinner: "Volver al número uno significa mucho para mi"

Jannik Sinner ya manda de nuevo en el circuito. El italiano conquistó el Masters 1000 de Montecarlo tras imponerse a Carlos Alcaraz por 7-6 (5) y 6-3 en una final de alto nivel que confirma su dominio absoluto en este inicio de temporada.

El triunfo tiene un valor doble porque, además de arrebatarle el título al murciano, también le quita el número uno del mundo. Sinner firma así su mayor éxito sobre tierra batida y completa una gira histórica tras sus victorias en Indian Wells y Miami.

“Volver al número uno significa mucho para mí. Estoy muy feliz de ganar un título importante en esta superficie”, reconoció el italiano tras el encuentro.

El partido estuvo condicionado por el viento, pero Sinner supo adaptarse mejor en los momentos clave. Siempre se sintió cerca al resto y encontró la manera de presionar el servicio de Alcaraz cuando el partido lo exigía.

“Intenté mantenerme concentrado. Me sentía un poco cansado, pero la mentalidad fue la clave”, explicó.

La victoria confirma el momento extraordinario del italiano, que encadena 17 triunfos consecutivos y se convierte en uno de los pocos jugadores capaces de enlazar los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo en una misma temporada, junto a Novak Djokovic.

Además, entra en otro grupo selecto al sumar cuatro Masters 1000 consecutivos, algo que solo habían logrado Djokovic y Rafael Nadal.

Sinner golpea así con fuerza en la rivalidad con Alcaraz y se presenta como el gran favorito para la temporada de tierra batida, con el foco ya puesto en Roland Garros.