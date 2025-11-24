Sinner, de vacaciones con uno de sus rivales, mientras Italia gana la Copa Davis

Italia, liderada por un veterano Matteo Berrettini y con Flavio Cobolli poniéndose la capa de héroe, conquistó este domingo su tercer título consecutivo de Copa Davis. Una gesta que ninguna selección había conseguido desde que lo hiciera Estados Unidos en la década de los setenta y que cobra más significado teniendo en cuenta la ausencia de su gran estrella, Jannik Sinner.

El tenista de San Candido declinó disputar la competición dando lugar a una serie de críticas por no ayudar al equipo que, además, se jugaba revalidar el título en casa. Sinner, tras una temporada más que agitada y con el título de Maestro bajo el brazo decidió poner fin al curso tras las ATP Finals para poder descansar y ponerse cuanto antes a preparar con garantías la próxima campaña que arrancará para él con la defensa del Open de Australia (del 12 de enero al 1 de febrero).

Compañero inesperado

Antes de empezar a trabajar, el italiano dispone de al menos un par de semanas de vacaciones y, mientras su selección disputaba la final contra España, él se encontraba ya rumbo a un destino más cálido donde poder descansar lejos del ruido mediático, las críticas o la presión de la competición. Su destino: Maldivas, un paraíso natural en el que quizás no estará tan alejado del circuito como esperaba.

Sinner y Zverev, en el avión rumbo a Maldivas / Instagram

Y es que Sinner coincidió en el avión con uno de sus grandes rivales, Alexander Zverev. El número tres del ranking mundial formó parte del equipo alemán en la Copa Davis a petición de sus compañeros y, tras quedar eliminados en semifinales por España, dio por finalizada su temporada y puso rumbo a Maldivas. El propio Zverev publicó en redes sociales una imagen dentro del avión junto al italiano, ambos sonrientes y relajados, con el texto: "Supongo que es temporada de Maldivas para todos, ¿no?".

La imagen ha recordado a esa otra icónica fotografía que protagonizaron otros dos grandes del circuito hace unos año: Roger Federer y Marin Cilic. El tenista helvético y el croata coincidieron durante unas vacaciones en Maldivas en 2018.

Entonces compartieron sesión de entrenamientos, sino también alguna que otra bebida de coco como muestra la instantánea que bien podría ser de dos amigos cualquiera que disfrutan de unas tranquilas vacaciones.