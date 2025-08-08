Sinner se une a Alcaraz como segundo clasificado para las Finales ATP

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, alcanzó este viernes la clasificación matemática a las Finales ATP, torneo en el que defiende corona y para el que hasta el momento sólo el español Carlos Alcaraz, número 2 del ránking, había obtenido el pasaporte.

El italiano, flamante campeón de Wimbledon, debutará este sábado en el torneo de Cincinnati ya con la seguridad de haber obtenido la clasificación al evento que pone fin a la temporada reuniendo a las ocho mejores raquetas del circuito.

Consiguió unirse a Alcaraz, único clasificado hasta el momento y con el que previsiblemente peleará por el número 1 de la temporada, pese a haber estado tres meses sancionado y haber disputado 5 torneos menos que el murciano, que logró la certeza matemática en julio pasado, con un mes de antelación respecto al italiano.

Será la cuarta vez que Sinner participe en la Copa de Maestros que, además, vuelve a celebrarse en Italia, en Turín (norte), del 9 al 16 de noviembre.

El número 1 es el vigente campeón del torneo, donde derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz y culminó una participación impoluta en la que no cedió un solo set.

El resto de candidatos todavía no han obtenido billete a Turín. El ránking, por el momento, mantiene al alemán Alexander Zverev tercero, al estadounidense Taylor Fritz cuarto, al inglés Jack Draper quinto, al estadounidense Ben Shelton sexto, al serbio Novak Djokovic séptimo y al australiano Álex de Miñaur octavo.