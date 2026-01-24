Sinner: "Tuve mucha suerte"

Jannik Sinner no escondió la ayuda que tuvo con el cierre del techo por el calor extremo durante su partido ante Eliot Spizzirri. El italiano se manifestó orgulloso de haber podido sacar su partido finalmente pese a no poder ni moverse por calambres durante parte del encuentro.

Hacía mucho calor. Empecé a tener calambres, pero con el tiempo fueron desapareciendo", explicó el vigente campeón que aseguró haber tenido suerte de que la decisión de parar el partido justo en su peor momento físico.

"No podía recibir tratamiento en ese momento. Estuve solo, estirando, me tumbé unos minutos e intenté relajar los músculos. Funcionó bastante bien", relató. "Intenté bajar un poco la intensidad y recuperar sensaciones para volver más suelto a la pista".

A veces no hay una explicación clara de por qué el cuerpo reacciona así: puede ser el calor, el cansancio o incluso no haber dormido bien la noche anterior", comentó. "Lo único que puedes hacer es intentar estar en la mejor condición posible cada día".

UNA MEJORA CLARA

"Con los años conoces un poco más tu cuerpo e intentas manejar mejor ciertas situaciones complicadas", explicó. "Espero que este tipo de problemas vayan disminuyendo poco a poco".

Sobre la preparación para competir en condiciones extremas, Sinner recordó que su equipo trabaja específicamente en la adaptación al calor. "No es casualidad que vayamos a Dubái en pretemporada por el clima. Intentamos prepararnos para este tipo de escenarios", indicó. "Aun así, hay días en los que las cosas no salen como esperas".

"Trato de mantener una mentalidad positiva. Si piensas en negativo en la pista, lo más probable es que las cosas empeoren. Sé cuánto trabajo y confío en que esa dedicación acabe dando resultados", reflexionó.

Sinner concluyó mostrando prudencia respecto a su próximo compromiso: "estoy contento por haber superado este partido. El siguiente será otro reto, así que veremos qué viene", sentenció.