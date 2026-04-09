Sinner se pone el mono de trabajo para meterse en cuartos del Masters 1.000 de Montecarlo

Jannik Sinner ya está en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y un paso más cerca del número 1, con permiso de Carlos Alcaraz. El italiano, ausente el curso pasado por su sanción por dopaje, camina con paso firme sobre la arcilla monegasca y superó al checo Tomas Machac, actual número 53 del ranking, por 1-6, 7-6 y 3-6 para sumar su decimocuarta victoria consecutiva.

En su cuarto enfrentamiento directo, el primero en tierra batida, el italiano vivió un duelo de dos caras, con una primera manga que dominó sin despeinarse, y una segunda en la que sufrió un pequeño bajón físico que metió a su oponente en la batalla y le obligó a emplearse a fondo. Con las fuerzas escaseando en el tercer set, tiró de oficio para amarrar definitivamente la victoria ante un más que digno rival que hizo todo lo que pudo, aunque no fue suficiente.

Como ya hiciera en su estreno en Montecarlo con una rápida victoria sobre Ugo Humbert, el de San Candido buscó también cerrar por la vía rápida. Las estadísticas, después de tres juegos, eran demoledoras, con siete errores no forzados por solo tres del italiano, los que cometió en el inicio de partido. Machac se colocó con un 40-0 de entrada pero a partir de ahí arrancó el monólogo del italiano, que en poco más de 15 minutos había colocado el 4-0 a favor en el marcador.

El primer punto del checo llegó en el quinto juego, después de salvar una bola de break. Pero esa fue la única concesión que hizo el transalpino, que sumó los dos siguientes parciales para dar por cerrada la primera manga (6-1).

Cambio de signo momentáneo

Cerrado ese primer capítulo, el segundo set empezó con un 0-30 con Sinner al servicio, pero la situación quedó solventada con tres buenos saques ante los que poco pudo hacer Machac. Aún así, el panorama había empezado a cambiar y el de San Candido tenía más dificultades para sumar sus puntos.

Muestra de esta mejora del checo fue el cuarto juego, que cerró en blanco, y la bola de break que tuvo en el siguiente, aprovechando una pequeña desconexión de su rival. Era la primera del partido para él y no la desaprovechó para ponerse por delante por primera vez.

Machac estaba metiéndose peligrosamente en el partido, mientras que Sinner empezaba a diluirse, dando muestras de un bajón físico que le costó una nueva rotura. Con un peligroso 2-5 en el marcador y un pequeño paso por el banquillo, Sinner regresó a pista con fuerza, firmó un break y cortó la racha de su oponente. Con cuatro juegos consecutivos ganados dio la vuelta a la situación (6-5), aunque no estaba todo dicho.

Machac no daba muestras de querer rendirse y sumando su servicio en blanco, mandaba el partido al tie-break. Estaba dispuesto a romper la estadística de un Sinner que, en todo 2026 solo había perdido uno, precisamente ante otro checo, Jakub Mensik, y lo consiguió.

Turno de oficio

El inicio de la tercera manga empezó complicada, con un break de Sinner en el tercer juego y ambos tenistas siendo atendidos por los servicios médicos. El italiano por su bajón, el checo por un problema en el codo izquierdo. De Vuelta a la pista, Machac empezó a acusar el esfuerzo y Jannik tiró de oficio para rematar la faena. Dispuso de tres bolas de break y aprovechó la primera para cerrar tras dos horas y un minuto de partido.

En cuartos de final, Jannik Sinner se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien sacó billete tras la retirada de su rival, el noruego Casper Ruud, cuando el partido estaba 7-5 y 2-2 a favor del norteamericano.