¡Sinner, suspendido tres meses por dopaje!

Jannik Sinner tendrá que parar tres meses para cumplir su sanción por dopaje. El tenista italiano tenía prevista en abril una audiencia para resolver su caso, pero los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas.

La Agencia Mundial Antidopaje ha acordado con el número 1 mundial una suspensión temporal por su positivo en clostebol durante la celebración de Indian Wells en 2024. “La Agencia Mundial Antidopaje confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, con el jugador aceptando un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las reglas antidopaje que lo llevó a dar positivo por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024″, reza el comunicado de la AMA.

Los torneos que se pierde

La suspensión de Jannik Sinner llega con el de San Candido en Doha a punto de disputar el torneo ATP 500 de Qatar. Según las fechas previstas, el transalpino no volverá a competir hasta el 4 de mayo de este presente año, perdiendose por el camino los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Pese a ello, Sinner podrá estar en el Masters 1000 de Roma y preparar el desembarco a Roland Garros, que se iniciará el domingo 25 de mayo.

Jannik Sinner, durante un partido / AP

Un proceso largo

A pesar de dar positivo en marzo de 2024, el caso del tenista no fue conocido públicamente hasta agosto de ese mismo año. El mundo del tenis expresó su malestar ya que el italiano, a pesar de haber dado positivo por una sustancia prohibida, no fue suspendido de manera temporal hasta que se resolviese el caso.

La AMA reconoció hace unos días, a través de su portavoz James Fitzgerald, que querían aplicar una sanción dura a Sinner, de entre uno y dos años. "Creemos que la conclusión de que no hubo culpa ni negligencia no es correcta según las reglas actuales, y solicitamos un período de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la cancelación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia", admitieron.