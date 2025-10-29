Sinner supera con solvencia su estreno en París

Jannik Sinner tiene una misión en París. La derrota de Carlos Alcaraz en primera ronda abrió la puerta del número uno al italiano que podría volver a lo más alto del ranking ATP si consigue la victoria en el Masters 1.000 parisino. Con esa premisa y las ideas claras, el de San Candido despejó toda duda sobre su estado físico y superó con solvencia su duelo de debut en La Defénse contra el belga Zizou Bergs (4-6, 2-6).

El italiano apretó desde el inicio. Bergs empezó sirviendo y el juego duró más de diez minutos, hasta que Jannik convirtió su quinta bola de rotura. Las anteriores las había salvado el belga, gracias a la misma agresividad que antes le había costado puntos. En el primer paso por los banquillos, el favorito ya dominaba en el partido sin todavía haber sacado.

Si el primer juego duró una eternidad, el primero al servicio de Sinner fue la antítesis. Metiendo buenos primeros saques y dejando un punto precioso con un cortado cruzado, el dos del mundo confirmó el break en blanco. Su intención no era, ni mucho menos, la de pasar un largo tiempo en la Central para ganar en su debut. Quería ganar rápido y fácil. Y empezó de la mejor manera.

Bergs volvió a sacar y de nuevo se fueron a un deuce larguísimo. Casi media hora de partido para disputar tres juegos. Una estadística que llamó mucho la atención fue la de puntos jugados con el servicio de cada tenista: con el belga 34 y con el italiano cuatro. Una diferencia que demostraba lo mucho que le costaba mantener el servicio a Bergs y la facilidad de Sinner, mucho más cómodo. Tras 51 minutos de batalla, del de San Candido consiguió cerrar la primera manga.

Sinner pone la directa

En el inicio del segundo set Zizou Bergs salvó una primera bola de break pero la segunda no se le escapó el italiano que encarriló así el parcial, con un quiebre en el juego inicial. En el quinto juego Sinner sumó una segunda rotura que dejaba ya encarrilado el partido ante un rival que no encontró ya la forma de hacer daño. En menos de 40 minutos el jugador transalpino dio por cerrada la manga con un claro 2-6.

En el siguiente partido, Sinner se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo quien superó un trabajado partido a tres sets contra el serbio Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6, 7-6).

El defensor del título en el Masters 1.000 de París, el alemán Alexander Zverev, también superó su estreno con una trabajada victoria ante el italiano Ugo Carabelli, al que dejó fuera de competición con un marcador de 6-7 6-1 7-5.

El de Hamburgo tendrá como rival en la siguiente ronda al español Alejandro Davidovich, que se impuso en su duelo inicial al francés Arthur Cazaux por 7-6 y 6-4.