Sinner se sincera tras su suspensión: "Me sentí cómodo, aunque no estaba de acuerdo"

Jannik Sinner ya cuenta los días para poder regresar a las pistas. El italiano, suspendido el pasado 15 de febrero durante tres meses por el positivo en clostebol de hace ya más de un año, en el torneo de Indian Wells, ha roto su silencio tras acordar su castigo. Lo ha hecho en una entrevista a Sky Sports, en la que ha admitido que le fue fácil llegar a un acuerdo con la AMA, pese a que no estuvo de acuerdo.

"Al final, optamos por el mal menor, aunque era injusto, pero podría haber habido una injusticia mayor, y así fue" explica el número uno mundial que espera ya con ansias el próximo 4 de mayo, día en el que arrancara el Masters 1000 de Roma, torneo en el que reaparecerá.

"Cada día estoy más cerca, me siento mejor física y mentalmente, aunque todavía queda mucho camino por recorrer" admitió Sinner quien luego, dirigiéndose a sus fans, se citó con todos en el Foro Itálico. "Nos vemos en Roma, esperamos prepararnos bien".

Pese a los ánimos y a las ganas con las que se encuentra ahora mismo el italiano, no escondió que fueron momentos difíciles. "Tras la decisión, me costó un poco reencontrarme conmigo mismo. También porque sucedieron cosas fuera de este tema que no fueron fáciles. Todavía tengo que digerirlo un poco, pero tengo muchas ganas de volver a Roma. No será fácil porque habrá mucha atención" aseguró.

Me costó un poco reencontrarme conmigo mismo Jannik Sinner

DESCONEXIÓN

Sinner también habló sobre todo este tiempo alejado de las pistas, en el que asegura haber sabido encontrar la importancia lejos del tenis. "Aprendí muchas cosas, pero ya sabía que el tenis no es lo más importante. Afuera hay gente que se preocupa mucho, la familia siempre es lo primero, los amigos son cruciales. Pero sobre todo es bueno tener gente a tu alrededor en quien puedes confiar. Lo he aprendido mejor en los últimos meses" explica, mostrando la importancia que ha tenido su gente en todo este proceso.

Ciclismo, karting y muchas más actividades con amigos que ha ido mostrando durante todo este tiempo de inactividad en sus redes sociales un Jannik Sinner que podrá volver a entrenarse el próximo 13 de abril, con la vista puesta en su regreso en el torneo de Roma y sobre todo, en el asalto a Roland Garros.