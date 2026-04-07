Sinner se sincera: "Echo de menos jugar contra Alcaraz"

Jannik Sinner regresa a la tierra batida. Volverá a Montecarlo después de dos años, ya que la temporada pasada se perdió gran parte de esta gira por sanción. Por eso, el italiano tiene una gran oportunidad para asaltar el número uno que ostenta Carlos Alcaraz. No defiende puntos y ganar el título en uno de los torneos más bonitos del circuito le permitiría recuperar el trono.

El tenista transalpino no ha sido capaz de ganar ningún torneo de importancia sobre la tierra batida. Estuvo a tan solo un punto de hacerlo en Roland Garros, pero una reacción para la historia de Alcaraz se lo impidió. Por tanto, luchará por primera vez por alzarse con el título de Montecarlo y sumar 1.000 puntos al ranking ATP. En cambio, el murciano defiende título.

El último duelo de Sinner y Alcaraz en tierra batida fue en Roland Garros / X

Antes de su debut sobre la arcilla monegasca, el italiano dejó unas declaraciones que dieron que hablar. "He echado de menos jugar con Alcaraz. Es un tenista y un rival que me obliga a darlo todo, pero todos sabemos que si queremos jugar de nuevo entre nosotros tenemos que llegar a la final. Y el camino a la final es muy difícil porque todos los tenistas son difíciles de batir, así que veremos cómo va todo", confesó.

Sinner y Alcaraz todavía no se han visto las caras en 2026 en un partido oficial. Sí lo hicieron en una exhibición en Corea, previamente a la disputa del Open de Australia. Desde entonces, SInner cayó en semifinales contra Djokovic en el Grand Slam y Alcaraz no llegó ni a la final de Indian Wells ni a la de Miami. Un duelo entre ambos ganará atractivo si se produce de una manera menos habitual.

Ambos debutarán en Mónaco este martes. El italiano lo hará contra el francés Ugo Humbert, un hueso duro de roer para iniciar su andadura, aunque en tierra batida no impone tanto su poderío. Por el otro lado, Carlos Alcaraz debutará inmediatamente después ante el argentino Sebastián Báez, que fue capaz de superar en primera ronda a la leyenda Stan Wawrinka.

¿Qué necesita Sinner para ser número uno?

El murciano tendrá un reto muy difícil si quiere mantener el número uno durante la gira de tierra. Y es que defiende final en todos los torneos, excepto Madrid. Todo ello hace que tenga en juego un total de 4.300 puntos, a diferencia de los 1.950 de Sinner. El italiano recuperaría el trono si gana el título en Montecarlo, llega a la final y Alcaraz no, o si llega a semifinales y Alcaraz cae en octavos o antes.

"Intentaré disfrutar todo lo que pueda en esta preciosa superficie y este precioso torneo. Es genial. Estar aquí como vigente campeón, siendo sincero, es algo en lo que no estoy pensando. Trato de tener una buena mentalidad, mejorar con cada entrenamiento y ver cómo van las cosas", comentaba Charly sobre su regreso a Montecarlo. Todo preparado para el espectáculo.