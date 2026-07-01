Sinner sigue sufriendo... y ganando en Wimbledon

Jannik Sinner sigue adelante en Wimbledon. Sin dar las mejores sensaciones, como sucedió en primera ronda, el italiano superó a Nuno Borges (7-6, 7-6, 6-4), en un partido de máxima igualdad y tensión. El nivel del número uno no está siendo del todo bueno hasta el momento, pero está avanzando en las rondas más peligrosas mientras coge ritmo sobre la superficie de hierba.

Sinner está acusando la falta de rodaje en los últimos meses. No ha jugado ni un solo torneo previo a Wimbledon y le está pasando factura en las primeras rondas. Contra Medjedovic estuvo contra las cuerdas y frente a Borges fue más letal en los puntos clave, pero pudo volverse a ver en la misma situación. El portugués hizo méritos para llevarse al menos un set.

Jannik Sinner, durante el torneo de Wimbledon / NEIL HALL

Al empezar el partido, Sinner tuvo dos bolas de rotura en el primer juego. Empezó concentrado, consciente de que debía mejorar su versión y de que no quería volver a pasar tanto tiempo en pista. Sin embargo, Borges no se puso nervioso y sacó adelante la situación. Sería la única vez en todo el set que no de los dos tenistas viera en peligro su servicio. Todo se iba a decidir en el tie-break.

Un eterno intercambio acabó con una derecha de Borges que se marchó larga, lo que supuso una ventaja decisiva para Sinner. El italiano se animó efusivamente, algo raro en él, y se colocaba por delante en el partido. Lo que podría haber sido un palo demasiado duro para Borges, fue una inyección de energía para el portugués. Concentrado, sin agachar la cabeza, rompió el saque del italiano.

Siguió adelante, sumando puntos y sin sentir la presión de Sinner al resto. Hasta que llegó el momento clave. Borges sacaba para empatar el partido y el número uno elevó su nivel. Se deslizaba sobre la hierba como si la superficie fuera tierra batida y desquició totalmente a su rival. El portugués acabó mandando una derecha a la red y Jannik levantaba el puño.

Próximo rival: Brooksby

De nuevo el set se decidiría en el tie-break. Y de nuevo se lo llevaría Sinner. En esta ocasión, la diferencia entre ambos fue más clara y el italiano colocaba un 2-0 engañoso en el marcador. Borges estaba desplegando realmente un buen tenis, pero no era capaz de materializar esa versión en un set a favor. Por mucho que el partido estuviera igualado, la montaña era demasiado alta.

En la última manga, Sinner consiguió un break más que su rival y se llevó el encuentro. No fue nada fácil, pero colocó su nombre en tercera ronda. En dicha fase se las verá con Jenson Brooksby, que de momento no ha cedido ni un solo set en el torneo. Todo hace indicar que esta racha se acabará cuando tenga delante al número uno del mundo.