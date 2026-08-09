Sinner sigue los pasos de Alcaraz: se baja de Cincinnati

Cincinnati se queda sin sus dos mayores atractivos a pocos días de empezar el torneo. Jannik Sinner ha decidido no jugar el torneo estadounidense y preparar con mayor calma el US Open de finales de agosto. Una decisión que ha tenido que tomar por unas molestias en la rodilla que lo han obligado a viajar hasta Italia para hacerse pruebas.

Tras los rumores de los últimos días, finalmente se ha confirmado la baja del italiano. "Jannik Sinner se ha retirado del Cincinnati Open debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2024 y con muchas ganas de verte de nuevo el próximo año!", publicó la organización del torneo en sus redes sociales.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, explicó también el propio Sinner. “Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, desarrolló el tenista de San Candido.

“Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open”, concluyó al respecto.

Sinner con el título de Wimbledon / EFE

Sinner tenía previsto viajar a Estados Unidos durante este fin de semana, entre sábado y domingo, aunque finalmente ha decidido cambiar sus planes. En su equipo consideran que jugar en Cincinnati puede ser un riesgo innecesario, no solo por la rodilla, sino por las duras condiciones de calor extremo que suele haber durante este período estival en Ohio. Un aspecto que Jannik sufre más que otros tenistas.

Las condiciones en el torneo de Cincinnati son de las más duras de todo el circuito. Muchos jugadores han sufrido golpes de calor en los últimos años o han ocurrido episodios desagradables en la grada. Este Masters 1000 se celebra a mediados de agosto, cuando el calor durante el mediodía alcanza temperaturas muy elevadas. El año pasado, Sinner ya tuvo que retirarse en la final contra Alcaraz por malestar físico.

Carlos Alcaraz no estará en Cincinnati / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

La decisión de Sinner llega apenas un par de días antes de que se celebre el sorteo del cuadro se celebrará este miércoles. Con la ausencia del italiano, será Alexander Zverev el primer cabeza de serie, con Felix Auger-Aliassime como segundo. Es decir, una lista idéntica a la del Masters 1000 de Montreal, donde ambos dijeron adiós en su debut.

Sinner solo juega Grand Slams en verano

El italiano no ha iniciado todavía la gira de pista dura. Su último partido fue en la final de Wimbledon, cuando revalidó el título ante Alexander Zverev. De hecho, los dos últimos torneos en los que ha estado presente han sido Grand Slams: Wimbledon y Roland Garros. Si no jugara en Cincinnati, encadenaría tres 'grandes' sin torneos de por medio: de París a Londres, y de Londres a Nueva York.

Presentarse a los Grand Slams sin rodaje se está volviendo algo habitual entre los favoritos. Alcaraz ganó el Open de Australia sin jugar ningún torneo previo y Jannik hizo lo mismo en Wimbledon. Prefieren llegar con la batería totalmente cargada y adaptarse a las condiciones durante las primeras rondas. Aunque suponga un riesgo mayor. Y quizá ese sea el 'modus operandi' de ambos para el US Open.