TENIS
Sinner sigue a lo suyo
El italiano ya está en cuartos en Doha tras superar al australiano Popyrin
Jannik Sinner no falla nunca cuando no toca. El italiano suma ya cincuenta triunfos consecutivos contra tenistas fuera del Top 50 tras la victoria ante el australiano Alexei Popyrin en la segunda ronda de Doha (6-4 y 7-5).
Sin complicarse demasiado, Sinner se valió de una rotura en cada set y otra exhibición impecable al servicio, sin dar ni una sola opción de rotura, para afianzar una victoria y poner pie en los cuartos de final de la capital de Catar por primera vez en su carrera.
Tras la derrota en semifinales del Open de Australia, el italiano ha vuelto a la acción en plena forma y solo cuenta con el mencionado traspié ante Djokovic en sus últimos 23 partidos.
Un porcentaje que se eleva hasta el 100% en partidos consecutivos en torneos de categoría 500, donde ya suma doce de doce.
No fue el día más lúcido de Sinner, que pese a que sumó casi una veintena de errores no forzados, algo más de lo habitual, consiguió cerrar en dos sets un triunfo que no dejó que se complicara más de lo esperado y habitual.
En busca de las 'semis', el de San Cándido se medirá este jueves en el último turno de la jornada (19:00 horas CET aprox.) al checo Jakub Mensik, que superó sin tampoco mucha dificultad al china Zhang (6-3 y 6-2).
Será el primer duelo entre Sinner y el joven tenista checo, que ya sabe lo que es triunfar en citas grandes después de hacerse el pasado año en el Masters 1000 de Miami.
