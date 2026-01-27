Sinner - Shelton: horario y dónde ver los cuartos de final del Open de Australia por TV y en directo

Jannik Sinner se enfrenta a Ben Shelton este miércoles 28 de enero en los cuartos de final del Open de Australia 2026. El de San Cándido afronta el antepenúltimo obstáculo en busca de revalidar su corona en el primer 'Major' de la temporada y de defender los 2.000 puntos ATP que atesora desde la edición anterior.

Si bien es cierto que Sinner ha dejado algunas imágenes preocupantes durante el transcurso del torneo como los calambres que le obligaron a parar en tercera ronda ante Spizzirri, estas dudas fueron borradas de un plumazo en su última salida a escena. La aplastante victoria ante su compatriota Luca Darderi (6-1, 6-3 y 7-6) refuerza la figura del vigente campeón, que ahora deberá reafirmar estas buenas sensaciones ante las mejores raquetas del circuito.

El próximo rival de Jannik Sinner en el Open de Australia será Ben Shelton, el número 7 del mundo. El estadounidense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, tal como demuestra su contundente victoria ante Casper Ruud (3-6, 6-3, 6-3 y 6-4).

Ben Shelton, próximo rival de Sinner en el Open de Australia / EFE

En caso de conseguir acceder a la siguiente ronda, Sinner presumiblemente tendrá que lidiar con los dos rivales más desafíantes del circuito. El italiano se enfrentaría al ganador del cruce entre Musetti y Djokovic, mientras que en la final esperarán Zverev o Alcaraz.

¿A qué hora juega Sinner contra Shelton en el Open de Australia 2026?

El partido entre Jannik Sinner y Ben Shelton, correspondiente a los cuartos de final del Open de Australia 2026, se celebrará este miércoles 28 de enero.

El encuentro tendrá lugar en el cuarto turno de la jornada en la pista central, la Rod Laver Arena, y dará comienzo no antes de las 9:00 hora española.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Jannik Sinner, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.