En directo
OPEN AUSTRALIA
Sinner - Shelton en directo: Cuartos de final del Open de Australia en vivo hoy
Sigue en directo el duelo entre Sinner y Shelton del Open de Australia 2026
Última hora y resultado del partido entre Jannik Sinner y Ben Shelton de los cuartos de final del Open de Australia 2026.
SHELTON 0 - 0 SINNER | 1er SET [0-0]
Arranca el partido. Sinner al saque
TODO LISTO EN LA ROD LAVER
Sinner y Shelton ya están en la central de Melbourne Park que luce abarrotada. Partidazo para poner rumbo a las semis.
ESPERA DJOKOVIC
Espera ya en la semifinal Novak Djokovic, que se beneficiado de la lesión de Musetti cuando tenía el partido muy cuesta arriba.
Buenos días. Último partido de cuartos de final en este Open de Australia 2026. El campeón, Sinner, se la juega ante Ben Shelton, que llega pletórico en el torneo.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- Nico Williams ya no descarta nada
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça 'blinda' a David Moreno
- Luis Enrique desvela la estrategia para fichar a Dro: 'Siempre atentos
- La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%