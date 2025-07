¡Sinner seguirá con Darren Cahill un año más!

Wimbledon ha cambiado todos los planes de Sinner para la próxima temporada. La ruptura entrenador-jugador era un hecho desde el Open de Australia, cuando el propio Darren Cahill confirmó que 2025 sería su última temporada como entrenador del italiano. Los grandes éxitos y una apuesta que hicieron antes de la final en Londres han cambiado esa decisión.

Según 'Corriere della Sera', el preparador australiano seguirá al menos un año más junto a Jannik Sinner, extendiendo la relación hasta finales de 2026. Cahill, en el Open de Australia, comentó que este año sería el último porque quería priorizar su vida personal. El actual entrenador del italiano lleva muchos años en el circuito tenístico.

"Se quedará, obviamente. La pareja no se separará aunque Cahill viaje menos (por su propia petición) y Vagnozzi necesite ayuda, pero en Melbourne, el próximo enero, será como si nada hubiera cambiado", confirmaba el medio italiano. Sinner ha levantado cuatro de los últimos cinco Grand Slams celebrados, la totalidad de su palmarés de 'grandes'.

Darren Cahill, en el Open de Australia / EFE

Todo viene a raíz de una apuesta que realizaron el jugador y el entrenador antes de la final contra Carlos Alcaraz. Cahill, que cumplirá 60 años a finales de 2025, le propuso una opción en caso de que su pupilo se impusiera al tenista español y ganara por primera vez en su carrera el Grand Slam londinense.

"Hicimos una apuesta antes de la final… Le dije que si ganaba, yo podría elegir si se quedaba a final de año o no. ¡Ahora la decisión es mía! Siempre he buscado a una persona honesta que me aporte mucho, no solo en la pista, sino también en la vida, tanto en los éxitos como en las decepciones. Él es increíble en eso", comentó Sinner después del partido, dejando entrever que él quería que se quedase.

Jannik Sinner, durante el torneo de Wimbledon / TOLGA AKMEN

"Si decido seguir con él, probablemente no viajará tanto. Es normal. Siempre le he dicho que me encantaría que estuviera en Australia, porque todo fluye bien allí. Además, la temporada aún es larga, quedan muchos torneos por jugar y lo seguiré viendo a menudo. Pero gané la apuesta, así que ya veremos", finalizó.

Ahora, Sinner afronta el último tramo de la temporada con muchos puntos por defender, ya que su paso por la pista dura americana fue muy dominante, ganando prácticamente todo. En el US Open, último Grand Slam del año, defenderá título y buscará ganar tres de los cuatro 'grandes' de este año.