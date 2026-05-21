Sinner sobre su sanción por dopaje: "Aprendí quiénes eran mis verdaderos amigos"

El caso de dopaje de Jannik Sinner sigue siendo uno de los episodios más delicados de la carrera del número uno del mundo. Más de un año después del positivo por clostebol detectado en marzo de 2024, el italiano ha vuelto a hablar abiertamente sobre cómo vivió aquellos meses y el impacto emocional que tuvo todo el proceso.

El jugador italiano dio positivo en dos controles antidopaje por una sustancia prohibida, aunque la investigación posterior de la World Anti-Doping Agency concluyó que se trató de una contaminación accidental.

Según la resolución, el clostebol habría llegado al organismo de Sinner de forma involuntaria a través de un producto médico utilizado por una persona de su entorno, descartándose así un caso de dopaje intencionado.

Jannik Sinner se enfrenta a Casper Ruud en la final del Masters 1000 de Roma 2026 / EFE

Aun así, el italiano tuvo que afrontar un procedimiento disciplinario que terminó con una suspensión de tres meses, entre febrero y mayo de 2025.

Ahora, el campeón italiano ha reconocido que lo más duro no fue la sanción en sí, sino todo lo que tuvo que soportar antes de que el caso saliera a la luz públicamente.

“Lo más difícil fueron los meses previos a la suspensión porque no podía hablarlo con nadie”, confesó Sinner. “En la pista parecía triste… y realmente lo estaba. No me sentía libre”.

El actual número uno del mundo explicó además que aquella situación le sirvió para descubrir quiénes estaban realmente a su lado en uno de los momentos más complicados de su vida profesional. “He entendido quiénes eran mis verdaderos amigos y eso me ayudó mucho”, señaló.

Sinner insistió también en que vivió el proceso con cierta sensación de injusticia al sentirse castigado por algo que, según sostiene, nunca provocó deliberadamente. “Tuve que pagar las consecuencias de un error que no era mío”, aseguró.

Sinner habló sobre Alcaraz / Europa Press

El italiano relató que, tras asumir la situación, intentó convertir la experiencia en una motivación extra para volver más fuerte mentalmente. “Una mañana me desperté pensando que debía transformar todo eso en algo positivo”, explicó.

Durante el periodo de suspensión pasó mucho tiempo junto a su familia y centrado en el trabajo físico antes de regresar al circuito en el Masters 1000 de Roma.

“Cuando volví en Roma estaba feliz y aliviado. Solo quería disfrutar del momento”, recordó.

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Desde entonces, Sinner ha recuperado su mejor nivel y atraviesa el periodo más dominante de su carrera, consolidado como número uno mundial y gran referencia actual del circuito ATP.