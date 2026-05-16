Sinner - Ruud: a qué hora es la final de Roma 2026 y dónde ver por TV y en directo

El Masters 1000 de Roma 2026 se prepara para su esperado colofón final. Jannik Sinner y Casper Ruud, dos de los grandes nombres del circuito sobre la arcilla, miden sus fuerzas en el Foro Itálico con el objetivo tomar el relevo de Carlos Alcaraz en el palmarés de la competición.

Sinner, máximo aspirante al título en Roma tras la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, accedió a la final cumpliendo con creces con su cartel de gran favorito. El de San Cándido se ha ganado el derecho de disputar el partido por el título después de ceder un único set a lo largo del torneo, siendo Medvedev el único que ha logrado incomodar mínimamente al intratable número 1.

El último obstáculo entre Sinner y uno de los pocos títulos que se le resisten será Casper Ruud, el número 25 del mundo. La posición en el ranking puede inducir al error pero, cuando está atinado, el noruego es uno de los adversarios más temibles sobre la tierra batida, y así lo ha demostrado en la capital italiana. Darderi, verdugo de Jódar en cuartos, fue la última víctima de un Ruud que se impuso por un incontestable doble 6-1.

Ruud, rival de Sinner en la final del Masters 1000 de Roma 2026 / EFE

¿A qué hora juega Sinner contra Ruud en la final del Masters 1000 de Roma?

Jannik Sinner se enfrentará a Casper Ruud en la final del Mutua Madrid Open 2026 este domingo 17 de mayo a partir de las 17:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final del Masters 1000 de Roma por TV y en directo?

En España, la final del Masters 1000 de Roma 2026 entre Jannik Sinner y Casper Ruud se podrá ver gratis por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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